Цены бьют рекорды из-за дефицита: один продукт теперь на вес золота

Коротко:
- Украинские персики стали дороже
- На стоимость повлияли весенние заморозки
В Украине начался сезон персиков, но их этим летом значительно меньше, чем обычно. Поэтому цены ощутимо выросли и стартуют от 70 до 120 грн за килограмм. Об этом рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка, пишет РБК-Украина.
Почему в Украине подорожали персики
Отмечается, что основной причиной подорожания стали неблагоприятные погодные условия, в частности весенние заморозки.
"Этим летом на рынке доступны персики украинского производства, которые начинают продаваться из южных областей. Они имеют хороший вкус, хотя из-за неблагоприятных погодных условий урожайность в этих регионах несколько снизилась. Так, в Одесской области в результате ночных морозов в начале апреля температура достигала -6 градусов по Цельсию. Это стало фатальным для цветения деревьев", - говорится в сообщении.
Также сейчас на рынок поступают персики из Греции и Турции, однако импортная продукция остается дорогой из-за логистических затрат.
По словам аналитика, снижение цен возможно только после увеличения объемов поставок.
Цены на персики в Украине
Стоит добавить, что в розничных сетях цены на этот фрукт достаточно разные. Так, в АТБ персики продают по 94,95 грн/кг со скидкой, в Varus - по 109,90 грн/кг, а в Сильпо цены стартуют от 110 гривен за килограмм.
Что будет с ценами на продукты осенью
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказывал, что от погоды в августе зависит общий объем урожая в Украине. Если придет аномальная жара и засуха, то потеряются многие наработки, которые будут влиять на качество, количество и цену продуктов.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цены на огурцы в Украине продолжают повышаться. Все из-за того, что предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным, что и позволяет продавцам и дальше поднимать стоимость.
Также известно, что в Украине уже несколько недель подряд снижаются цены на морковь. Причиной такой ситуации является избыток предложения данной продукции на рынке, тогда как спрос достаточно невысокий.
В то же время, чеснок наоборот удивил украинцев резким скачком цены. Сейчас его стоимость выросла более чем на 22 гривни.
Читайте также:
- В Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги: какие сроки
- Дороже на 25%: в Украине цены на популярный продукт превысили европейские
- Украинским пенсионерам начали приходить не маленькие штрафы: в чем причина
Об источнике: Украинский клуб аграрного бизнеса
"Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса.
Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве, пишет Wikipedia
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред