Цены бьют рекорды из-за дефицита: один продукт теперь на вес золота

Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность персиков несколько снизилась.

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Стоимость персиков в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Украинские персики стали дороже

На стоимость повлияли весенние заморозки

В Украине начался сезон персиков, но их этим летом значительно меньше, чем обычно. Поэтому цены ощутимо выросли и стартуют от 70 до 120 грн за килограмм. Об этом рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка, пишет РБК-Украина.

Почему в Украине подорожали персики

Отмечается, что основной причиной подорожания стали неблагоприятные погодные условия, в частности весенние заморозки.

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"Этим летом на рынке доступны персики украинского производства, которые начинают продаваться из южных областей. Они имеют хороший вкус, хотя из-за неблагоприятных погодных условий урожайность в этих регионах несколько снизилась. Так, в Одесской области в результате ночных морозов в начале апреля температура достигала -6 градусов по Цельсию. Это стало фатальным для цветения деревьев", - говорится в сообщении.

Также сейчас на рынок поступают персики из Греции и Турции, однако импортная продукция остается дорогой из-за логистических затрат.

По словам аналитика, снижение цен возможно только после увеличения объемов поставок.

Цены на персики в Украине

Стоит добавить, что в розничных сетях цены на этот фрукт достаточно разные. Так, в АТБ персики продают по 94,95 грн/кг со скидкой, в Varus - по 109,90 грн/кг, а в Сильпо цены стартуют от 110 гривен за килограмм.

Что будет с ценами на продукты осенью

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказывал, что от погоды в августе зависит общий объем урожая в Украине. Если придет аномальная жара и засуха, то потеряются многие наработки, которые будут влиять на качество, количество и цену продуктов.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на огурцы в Украине продолжают повышаться. Все из-за того, что предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным, что и позволяет продавцам и дальше поднимать стоимость.

Также известно, что в Украине уже несколько недель подряд снижаются цены на морковь. Причиной такой ситуации является избыток предложения данной продукции на рынке, тогда как спрос достаточно невысокий.

В то же время, чеснок наоборот удивил украинцев резким скачком цены. Сейчас его стоимость выросла более чем на 22 гривни.

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Об источнике: Украинский клуб аграрного бизнеса "Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве, пишет Wikipedia

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