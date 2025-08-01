В Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги: какие сроки

Главное:
- До конца 2025 года тарифы на коммунальные услуги не изменятся
- С 2026 года Украина будет постепенно повышать тарифы на ЖКУ
Национальный банк Украины спрогнозировал, какими до конца 2025 года будут тарифы на коммунальные услуги, в том числе и электроэнергию. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за июль 2025 года.
Действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой пересматривать не будут. Однако предполагается, что уже в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетике тарифы будут постепенно повышать.
Пока остается неизвестным, когда точно и в каких диапазонах будут корректировать тарифы, ведь как и в значительном повышении, так и в его отсрочке есть свои положительные и отрицательные стороны.
Предварительно, НБУ ожидает все же постепенное приведение отдельных тарифов на услуги ЖКХ к рыночно обоснованным уровням.
Насколько могут повысить тарифы на коммунальные услуги
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине могут вырасти после окончания полномасштабной войны.
Он отметил, что в МВФ уже отмечают необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости. А эти рыночные цены будут рост далеко не на 50%.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Ранее стало известно, что в Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.
Накануне также сообщалось, что в августе тарифы на газ и электроэнергию для части украинцев останутся без изменений. Однако бизнесу стоимость коммунальных услуг могут повысить.
Напомним, Главред писал, что в июле 2025 года бытовые потребители в Украине оплачивали квитанции за использование электроэнергии по тарифу 4,32 гривны за кВт/ч. Но Украина обязана привести цены на коммунальные услуги к европейским.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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