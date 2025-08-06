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Решающая встреча: Уиткофф займет жесткую позицию с Путиным перед дедлайном - NYP

Анна Ярославская
6 августа 2025, 12:41
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Администрация Трампа дает президенту России еще один шанс заключить перемирие.
Путин, санкции
Судьба санкций зависит от переговоров Уиткоффа с Путиным / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Белый дом ищет пути убедить Россию согласиться на перемирие
  • Срок ультиматума Путину истекает 8 августа, но санкции не гарантированы
  • Администрация Трампа стремится к заключению сделки

Сегодня специальный посланник президента США Стив Уиткофф находится с визитом в России. Как пишет издание The New York Post, администрация Трампа дает главе РФ Владимиру Путину еще один шанс продемонстрировать серьезность своих намерений прекратить вторжение в Украину.

"Уиткофф был вынужден занять более жесткую позицию в отношении лидера Москвы перед решающей встречей в среду — в соответствии с недавними заявлениями президента Трампа в связи с атаками Путина на мирных жителей Украины. Пока неясно, примет ли Уиткофф этот совет во внимание", - отмечают журналисты.

видео дня

Представитель спецпосланника отказался комментировать данную ситуацию.

Тем временем, по словам осведомленных источников, группа по национальной безопасности Белого дома, ответственная за войну на Украине, провела во вторник несколько встреч, пытаясь выяснить, как Вашингтон может наилучшим образом убедить Россию согласиться на перемирие.

Сам Трамп заявил, что подождет и посмотрит, как пройдут переговоры, прежде чем принять окончательное решение о введении вторичных санкций и увеличении пошлин в отношении стран, которые покупают российскую нефть и обеспечивают Россию основным источником дохода.

"Завтра у нас встреча с Россией, посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение", — сказал Трамп.

Санкции против РФ могут не ввести

В пятницу, 8 августа, истекает срок ультиматума, который Трамп поставил Путину. Однако, в случае игнорирования Кремлем дедлайна, антироссийские санкции не будут неизбежны. Об этом заявил источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его словам, администрация "настойчиво добивается заключения сделки".

"Президент всегда отдаёт предпочтение именно такому результату", - подчеркнул собеседник.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Откажутся ли партнеры РФ от покупки нефти из-за санкций

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что крупнейший покупатель российской нефти – это Китай, который покупает около трети российской нефти. В то же время Индия покупает четверть нефти РФ.

"Очевидно, пока Трамп не хочет "бить горшки" с Китаем, поэтому обложил пошлинами второго крупнейшего покупателя российских энергоносителей – Индию", - отметил он.

По мнению Новака возможный отказ от российской нефти будет зависеть от мощи каждой отдельной страны.

"Китай вряд ли добровольно откажется от российской нефти, потому что, если он так поступит, он, таким образом, продемонстрирует свою политическую и экономическую слабость. А Китай сегодня – это вторая экономика мира после США и одна из самых технологичных стран мира. Более мелкие страны, которые до сих пор покупают российскую нефть, конечно, могут отказаться от этого, чтобы избежать американских санкций", - сказал экономист.

В свою очередь, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Китай может проигнорировать санкции США. Но если речь идет о точечных санкциях против отдельных китайских фирм - а также против их руководства - то это может быть довольно болезненным ударом.

"Такая компания фактически выводится с рынка. Ее, конечно, можно переименовать, но люди остаются теми же. И это может стать настоящим ударом по китайскому бизнесу", - сказал Огрызко в интервью Главреду.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, если Кремль не пойдет на перемирие в установленный Дональдом Трампом срок, который истекает уже 8 августа, Москва заплатит "высокую цену". Как пишет Financial Times, администрация президента США рассматривает возможность введения санкций против российского "теневого флота".

5 августа Трамп заявил, что Россия будет вынуждена прекратить войну, если цена на нефть упадет еще на $10 за баррель. Низкие цены могут поставить Кремль в безвыходное положение и лишить его возможности финансировать войну.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Глава украинского государства поблагодарил США за поддержку мира и отметил, что Москва внимательно следит за позицией Трампа.

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Об источнике: The New York Post

New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, которая издается в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию.

Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала уважаемой широкой газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Её самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия.

В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала её таблоидный формат.

В 1976 году Руперт Мёрдок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США.

С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражам среди ежедневных газет.

В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider.

Интересно, президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой.

Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

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