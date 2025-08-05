Трамп разнес Путина и раскрыл условие прекращения войны в Украине

Экономика России в ужасном состоянии, у Путина не будет другого выбора, считает Дональд Трамп.

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Путин прекратит войну, когда нефть подешевеет еще на 10 долларов - Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Путин остановится, когда нефть подешевеет на 10 дол. за баррель

У России ужасная экономика - Трамп

В ОПЕК+ уже с сентября планируют увеличить добычу нефти

Страна-оккупант Россия будет вынуждена остановить войну против Украины, когда цена на нефть снизится еще на 10 долларов за баррель. Тогда у главы Кремля Владимира Путина не будет другого выбора. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У него не будет выбора"

В интервью американскому телеканалу CNBC он рассказал о том, что только низкая цена на энергоносители заставит Путина прекратить убийства в Украине.

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"Если цена на энергетику упадет достаточно низко, Путин перестанет убивать людей. Это будет хорошо, даже если гибнут его собственные люди в Украине. Но Путин перестанет убивать людей. Если цена на энергетику снизится еще на 10 долларов за баррель, у него не будет выбора, потому что его экономика ужасна", - объяснил Трамп.

Кроме того, Трамп напомнил, что организация стран – экспортеров нефти ОПЕК+ "планирует увеличить" добычу нефти, и это повлияет на рынок энергоносителей. Примечательно, что в эту организацию входит и Россия.

Сколько сегодня стоит нефть

Цена на нефть марки Brent 5 августа стоит 67 долларов за баррель – на 0,84 центра дешевле, чем днем ранее, передает Bloomberg.

Россия занимается добычей нефти марки Urals, она дешевле Brent. По данным на 5 августа, нефть этой марки стоит 65 долларов за баррель.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг. / инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Нефть составляет треть доходов российского бюджета, рассказал в интервью Главреду российский экономист Владимир Милов. Ситуация ухудшилась, для эффективной работы такой экономики нефть должна стоить 100 долларов за баррель, чего уже не было давно.

"В последние годы нефть держалась в диапазоне 70–80 долларов за баррель, но даже при таких ценах у России возникали огромные бюджетные дефициты. Все три предыдущих полных года с начала полномасштабной войны они заканчивали с дефицитом на уровне трех или более триллионов рублей. Это означает, что даже нефть по 70–85 долларов не позволяет сбалансировать государственные расходы.

Сейчас ситуация стала еще хуже — нефть подешевела. Внесенные недавно поправки в бюджет предусматривают среднюю цену нефти на этот год в 56 долларов за баррель — примерно столько, сколько она стоит сейчас на рынке. И это уже привело рекордному дефициту бюджета за все время: по новым расчетам, он составит почти 3,5 триллиона рублей", - объяснил Милов.

По его словам, Россия в таких обстоятельствах проедает резервы и столкнется с проблемами.

"К 1 января они, по сути, подойдут к ситуации, когда финансовые резервы будут исчерпаны", - добавил Владимир Милов и подчеркнул, что у России возникнут проблемы даже с займами у Китая.

Ультиматум Трампа в адрес России – новости по теме:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 28 июля изменил ультиматум для России. Он потребовал от Кремля завершения войны за 10-12 дней вместо ранее объявленного 50-дневного срока. Фактически Трамп ожидает мирного соглашения к 8 августа. Иначе – санкции против России и ее экономических партнеров.

США уже приняли решение по санкциям против России, считают в Офисе президента Украины. По словам советника главы государства по санкциям Владислава Власюка, ожидаются комбинированные санкции в виде вторичных тарифов и ограничений. Причем санкции должны быть сразу к 8 августа.

Путин принял решение воевать дальше, он не будет выполнять ультиматум Трампа, пишут журналисты Reuters. По данным источников, Путин будет готов к переговорам только в случае полной оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Об источнике: CNBC CNBC - американский телевизионный канал, основанный NBC Universal Television Group - одним из подразделений NBC Universal, который, в свою очередь, входит в корпорацию Comcast. Основной контент - экономические новости, документальные фильмы на бизнес-тематику и реалити-шоу, пишет Википедия.

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