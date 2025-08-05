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Молочные продукты стремительно дешевеют - что украинцы смогут купить выгоднее

Руслана Заклинская
5 августа 2025, 17:51
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Хотя общая динамика цен остается изменчивой, определенные категории товаров ощутимо подешевели.
Молочные продукты стремительно дешевеют - что украинцы смогут купить выгоднее
Цены на молочные продукты в Украине начали снижаться / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Цены на популярные молочные продукты в Украине снизились
  • Больше всего снизились цены на сыр "Фета", кефир в тетрапаке и сливочное масло
  • Причины удешевления - снижение спроса среди населения и рост предложения

В конце июля в Украине снизились цены на некоторые молочные продукты. Больше всего подешевели сыр "Фета" (-6%), кефир в тетрапаке (-4%) и сливочное масло жирностью до 73% (-2,2%). Об этом свидетельствуют данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

По его словам, основными причинами удешевления стали уменьшение спроса со стороны населения, а также увеличение объемов импорта сыров. Кухалейшвили отметил, что в условиях риска приостановления экспорта молочной продукции в Европейский Союз возможно накопление товаров на складах. Это, в свою очередь, может вызвать перепроизводство молока-сырья, что давит на цены и формирует общую тенденцию к их снижению внутри страны.

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В частности, кефир жирностью 2,5% в тетрапаке сейчас стоит 69,99 грн за килограмм, что на 2,83 грн меньше, чем месяцем ранее. В то же время такая цена на 12,35 грн выше, чем в тот же период прошлого года.

Средняя цена на питьевой йогурт жирностью от 1,6% до 2,8% в пластиковой бутылке составляет 114,60 грн за килограмм, что на 1,85 грн меньше, чем в июне, но на 18,70 грн больше, чем в прошлом году.

Отечественное сливочное масло жирностью 72,5-73% в среднем стоит 572,21 грн за килограмм. Согласно данным, это на 12,61 грн дешевле, чем месяцем ранее, однако на 130 грн дороже, чем в июле 2024 года.

Цена на сыр "Фета" жирностью 45% составляет 407,08 грн за килограмм. По сравнению с июнем стоимость снизилась на 24,69 грн, но за год выросла почти на треть - на 98,21 грн.

Пастеризованное молоко жирностью до 2,6% в пленке подорожало. Его средняя цена сейчас составляет 48,05 грн за килограмм - на 2,39 грн больше, чем в июне, и на 8,49 грн больше, чем в 2024 году. Украинский твердый сыр жирностью 50% стоит 573,91 грн за килограмм, что на 4,18 грн дешевле, чем месяцем ранее, но на 86,12 грн дороже, чем в прошлом году.

Кроме этого, мир "Голландский" жирностью 45% стоит 579,25 грн за килограмм. Стоимость сыра сейчас на 11,39 грн меньше по сравнению с июнем, однако на 120,73 грн выше, чем в 2024 году.

Стоимость сыра "Моцарелла" украинского производства жирностью 45% в среднем составляет 602,74 грн за килограмм. Проверено по предыдущему месяцу, это на 6,33 грн больше и на 185,10 грн больше, чем в прошлом году.

По мнению Георгия Кухалейшвили, снижение цен на сливочное масло обусловлено также уменьшением спроса на молочные жиры в странах ЕС и неопределенностью относительно будущего экспорта украинской продукции.

В июне Еврокомиссия отменила автономные торговые меры, действовавшие для Украины, после чего стороны согласовали новые квоты на экспорт украинской молочной продукции с условием постепенного перехода на стандарты ЕС до 2028 года. Однако новое соглашение до сих пор не подписано, и в случае затягивания его имплементации, экспорт молочных продуктов в Европу может быть фактически остановлен.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на овощи осенью

Этой осенью цены на овощи и фрукты в Украине могут остаться стабильными или даже снизиться. Такое мнение высказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, нынешние погодные условия являются благоприятными для выращивания сельскохозяйственной продукции, особенно овощей, что создает предпосылки для сохранения умеренного уровня цен на рынке.

Несмотря на то, что прогноз на осенне-зимний период еще предварительный, уже сейчас заметно, что нынешние климатические условия значительно лучше, чем в прошлом году. Благодаря этому аграрии могут получить более высокий урожай, что, в свою очередь, положительно повлияет на объем предложения продукции и будет сдерживать рост цен.

Пендзин также отметил, что решающим для формирования цен станет август. Именно от погодных условий этого месяца будет зависеть окончательный объем урожая. Если август будет слишком жарким или засушливым, это может свести на нет положительные тенденции, которые наблюдаются сейчас. В то же время сохранение умеренной и стабильной погоды позволит аграриям собрать качественный урожай, что будет способствовать снижению цен осенью.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, в Украине стартовал сезон персиков, но из-за весенних заморозков урожай существенно уменьшился, особенно в южных областях. Это привело к росту цен, сейчас фрукт стоит от 70 до 120 грн/кг.

Также в мае достаточное количество осадков способствовало формированию урожая картофеля, что позволит избежать резкого скачка цен. В то же время летние погодные колебания и весенние заморозки ухудшили ситуацию, особенно в Киевской и южных областях. Прогнозируется снижение урожая на 25-30%.

Как сообщал Главред, в Украине снижаются цены на голубику из-за пика сбора урожая в конце июля. Фермеры снижают стоимость из-за большого предложения и появления ягод более низкого качества.

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Об источнике: Ассоциация производителей молока

Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АПМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

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