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Сезонный фрукт в Украине бьет рекорды - цены летят вниз пятую неделю подряд

Руслана Заклинская
6 августа 2025, 16:49
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С начала этой недели удешевление ускорилось.
Сезонный фрукт в Украине бьет рекорды - цены летят вниз пятую неделю подряд
Сливы дешевеют пятую неделю подряд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

  • В Украине пятую неделю падают цены на сливы
  • Цены упали на 29% за неделю - до 15-40 грн/кг
  • Несмотря на падение, сливы сейчас на 50% дороже, чем в прошлом году

Цены на сливы в Украине уже пятую неделю подряд демонстрируют резкое падение. Более того, с начала текущей недели темпы удешевления фрукта только ускорились. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По информации участников рынка, спрос со стороны местных оптовых компаний остается невысоким. В то же время объемы предложения слив растут из-за сезонного созревания фруктов. В результате - рынок перенасыщен, а цены продолжают снижаться.

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Сейчас цены на сливы из украинских хозяйств колеблются в пределах 15-40 грн/кг (0,36-0,96 доллара США за кг), в зависимости от сорта, качества и объема партий. Это в среднем на 29% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Дополнительным фактором давления на цены является жаркая солнечная погода. Она способствует быстрому созреванию слив, но негативно влияет на их качество. Плоды могут быть более мягкими или поврежденными, что снижает их коммерческую привлекательность.

Несмотря на нынешнее удешевление, цена слив в 2025 году все еще примерно на 50% выше, чем в начале августа 2024 года. Однако садоводы не исключают дальнейшего снижения стоимости, если спрос будет оставаться низким, а предложение - высоким.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какими будут цены на продукты осенью

Объем урожая овощей в Украине в этом году в значительной степени будет зависеть от погодных условий в августе, утверждает экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, если будет наблюдаться аномальная жара, это может негативно повлиять на количество и качество собранного урожая. Зато сохранение нынешней погоды создаст благоприятные условия для увеличения объемов овощной продукции.

"И есть надежда, что август в Украине будет не хуже июля. Но это все, что мы можем сейчас говорить. Потому что мы не можем сейчас предсказать погоду в августе", - сказал он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, цены на картофель в Украине каждый год резко падают из-за массовой уборки урожая без возможности хранения. Как пояснила исполнительный директор УАИК Ольга Самойличенко, оптовые цены могут упасть до уровня импортной - около 20 грн/кг.

Также в конце июля в Украине снизились цены на некоторые молочные продукты. Больше всего подешевели сыр "Фета" (-6%), кефир в тетрапаке (-4%) и сливочное масло до 73% жирности (-2,2%).

Кроме этого, летом в Украине персиков меньше, чем обычно, поэтому цены выросли. Сейчас стоимость фрукта колеблется от 70 до 120 грн/кг.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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