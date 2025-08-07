Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет

Мария Николишин
7 августа 2025, 15:05
447
Переход на шаги не требует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета.
Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет
Украина перейдет на шаги / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления главы НБУ:

  • Украина перейдет на шаги вместо копеек
  • Соответствующее решение зависит от парламента и политической воли
  • Возможно это произойдет до конца 2025 года

Вероятно, Украина перейдет на шаги вместо копеек до 2 сентября 2026 года. Но не исключено, что такой переход возможен еще в этом году. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью РБК-Украина.

По его словам, решение о переходе с копеек на шаги зависит от парламента и политической воли.

видео дня

"Для меня это вопрос декоммунизации, деколонизации, это возвращение к своим источникам, к собственным историческим ценностям. Чем больше я этим занимаюсь и об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что у нас есть основание говорить, что денежная реформа 1996 года окончательно не завершена. Потому что эта кучка мусора, которую оставила здесь Москва, объединяет нас с ней, Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки, как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно", - подчеркнул он.

Отмечается, что переход на шаги не требует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета. Кроме того, изъятие в один момент сразу всех копеек не произойдет.

Пышный добавил, что он надеется, что Украина перейдет на шаги до конца 2025 года.

"Я надеюсь, что к следующей дате - 2 сентября 2026 года, когда мы будем праздновать 30-летие украинской гривны, мы сделаем ей такой подарок. И уберем окончательно этот московский след. Но очень надеюсь, что это произойдет еще в этом году", - подытожил глава Нацбанка.

Деньги - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины планирует изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Данный процесс может начаться уже через несколько месяцев.

Поскольку 10 копеек больше не будут использоваться в наличном обращении в Украине, то изменятся правила округления сумм при расчетах наличными.

Также известно, что сейчас больше всего в обращении находятся банкноты номиналом 500 гривен, а меньше всего - номиналом 50 гривен.

Читайте также:

О персоне: Андрей Пышный

Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), Член СНБО с 25 октября 2022. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ Андрей Пышный новости Украины деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

15:28Мир
Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний

15:00Интервью
Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

14:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Последние новости

15:42

NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей по Украине

15:36

Так дешево не стоили давно: в Украине снизились цены на популярный овощ

15:30

Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

15:28

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

15:17

Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
15:09

Почему 8 августа нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:05

Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет

15:00

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – ЗагороднийВидео

14:58

Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

Реклама
14:58

Как выглядит мать Ани Лорак и что с ней сейчас: о чем молчит предательница

14:55

Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов

14:31

Единороги существуют, но морские: почему их не увидеть в аквариумах

14:26

Не сравнится с магазинным: ароматный домашний кетчуп на зиму

14:21

Военные упрекнули Порошенко и его депутатов, массово выехавших на отдых за границу

14:00

"Не смогла там жить": всплыла правда о Софии Ротару

13:58

Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

13:55

"Время завершать войну": Зеленский заявил о встречах на уровне лидеров

13:35

"Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

13:35

ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

13:24

"Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

Реклама
12:54

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:46

Цены на воду могут вырасти в несколько раз: нардеп озвучил неутешительный прогноз

12:37

Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы

12:20

В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: деталиФотоВидео

12:16

Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капустыВидео

12:11

Латинские буквы и зеленый цвет: что означают новые номерные знаки на автоВидео

12:02

Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало известно, как Мэттью Макконихи потерял роль в "Титанике"

11:48

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

11:39

"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

11:21

Волочкову застукали в самолете за непристойным поведением: видео попало в сетьВидео

11:18

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

11:11

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

11:09

В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты

11:08

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

11:02

Украине стоит прекратить оглядываться на Россию: Александр Алферов - о разнице в истории Украины и РФ

10:55

Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

10:48

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

10:36

Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом

10:10

Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольшеВидео

Реклама
10:00

София Ротару прогулялась по Киеву и удивила своим видом

09:58

Россиянам поставили дедлайн: до какой даты Путин хочет выйти на окраины Покровска

09:33

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшемуВидео

09:23

В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

08:34

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожарыВидео

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

06:56

Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и ЗеленскимВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять