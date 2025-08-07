Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет

Переход на шаги не требует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета.

Украина перейдет на шаги / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления главы НБУ:

Украина перейдет на шаги вместо копеек

Соответствующее решение зависит от парламента и политической воли

Возможно это произойдет до конца 2025 года

Вероятно, Украина перейдет на шаги вместо копеек до 2 сентября 2026 года. Но не исключено, что такой переход возможен еще в этом году. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью РБК-Украина.

По его словам, решение о переходе с копеек на шаги зависит от парламента и политической воли.

"Для меня это вопрос декоммунизации, деколонизации, это возвращение к своим источникам, к собственным историческим ценностям. Чем больше я этим занимаюсь и об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что у нас есть основание говорить, что денежная реформа 1996 года окончательно не завершена. Потому что эта кучка мусора, которую оставила здесь Москва, объединяет нас с ней, Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки, как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно", - подчеркнул он.

Отмечается, что переход на шаги не требует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета. Кроме того, изъятие в один момент сразу всех копеек не произойдет.

Пышный добавил, что он надеется, что Украина перейдет на шаги до конца 2025 года.

"Я надеюсь, что к следующей дате - 2 сентября 2026 года, когда мы будем праздновать 30-летие украинской гривны, мы сделаем ей такой подарок. И уберем окончательно этот московский след. Но очень надеюсь, что это произойдет еще в этом году", - подытожил глава Нацбанка.

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины планирует изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Данный процесс может начаться уже через несколько месяцев.

Поскольку 10 копеек больше не будут использоваться в наличном обращении в Украине, то изменятся правила округления сумм при расчетах наличными.

Также известно, что сейчас больше всего в обращении находятся банкноты номиналом 500 гривен, а меньше всего - номиналом 50 гривен.

О персоне: Андрей Пышный Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), Член СНБО с 25 октября 2022. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

