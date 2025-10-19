Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства

По результатам проверок выдано 210 предписаний с требованием устранить нарушения и скорректировать тарифы в соответствии с законом.

Главное:

Специалисты провели 325 внеплановых проверок коммунальных предприятий

Коммунальщики обязаны вернуть потребителям 3,2 миллиона гривен

За первые девять месяцев 2025 года специалисты провели 325 внеплановых проверок коммунальных предприятий, и в 93% случаев обнаружили нарушения в расчётах тарифов.

Как сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, нарушения были выявлены в 302 предприятиях.

По результатам проверок выдано 210 предписаний с требованием устранить нарушения и скорректировать тарифы в соответствии с законом. Также вынесено 198 решений о наложении штрафов на общую сумму 2,5 миллиона гривен. 62 чиновника привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов для них составила 130,1 тысячи гривен.

Кроме того, коммунальщики обязаны вернуть потребителям 3,2 миллиона гривен переплаченных средств. Особое внимание проверяющие уделили Николаеву, откуда поступило много жалоб. В результате там проведены перерасчёты в пользу жителей на сумму свыше 50 миллионов гривен.

В ведомстве напомнили, что тарифы должны быть честными и прозрачными, и призвали граждан обращаться с жалобами при малейших сомнениях в правильности начислений.

Новые коммунальные тарифы: прогноз эксперта

Согласно прогнозам эксперта по социальной политике Андрея Павловского, в проекте бюджета на 2026 год правительство планирует существенное увеличение коммунальных тарифов при одновременном снижении объёмов поддержки населения. В частности, ожидается рост цен на газ на 15%, а на электроэнергию — на 20%. При этом объём финансирования жилищных субсидий будет сокращён на 7,2%.

Об источнике: Госпродпотребслужба Госпродпотребслужба - это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была образована в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя. Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

