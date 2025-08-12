У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

Основное:
- Украинцам начисляют долг из-за несвоевременной оплаты
- Задолженность по газу может сформироваться из-за ошибки во введении данных
У украинцев, которые оплачивают платежки за газ может возникнуть задолженность. Об этом сообщили в Facebook ЧАО "Тернопольгоргаз".
Долг в квитанции может оказаться по нескольким причинам. Одна из них - оплата осуществлена после 20 числа. В таком случае она может не отображаться в текущей квитанции, а попасть в следующий счет.
"Поэтому, важно платить до 20 числа каждого месяца", - говорится в сообщении.
Еще одной причиной задолженности может быть ошибка во введении реквизитов при оплате. Средства в этом случае попадают на чужие счета, поэтому, чтобы избежать ошибки нужно проверять данные перед оплатой.
"При оплате услуги нужно указать: ФИО, адрес, номер лицевого счета оператора ГРМ, содержащий до 7-ми цифр. Это гарантирует, что средства зачислятся именно на ваш лицевой счет и они правильно отобразятся в системе. Если вы не укажете эти данные, платеж не идентифицируется и будет накапливаться задолженность", - добавили в "Тернопольгоргазе".
Коммунальные платежи в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.
Ранее стало известно, что цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.
Недавно сообщалось, что действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Однако предполагается, что уже в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетике тарифы будут постепенно повышать.
Об источнике: Тернопольгоргаз
Тернопольгоргаз - частное акционерное общество, известное как ПАО "Тернопольгаз", которое занимается транспортировкой и поставкой природного газа на Тернопольщине.
