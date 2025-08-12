У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Украинцам начисляют долг из-за несвоевременной оплаты

Задолженность по газу может сформироваться из-за ошибки во введении данных

У украинцев, которые оплачивают платежки за газ может возникнуть задолженность. Об этом сообщили в Facebook ЧАО "Тернопольгоргаз".

Долг в квитанции может оказаться по нескольким причинам. Одна из них - оплата осуществлена после 20 числа. В таком случае она может не отображаться в текущей квитанции, а попасть в следующий счет.

"Поэтому, важно платить до 20 числа каждого месяца", - говорится в сообщении.

Еще одной причиной задолженности может быть ошибка во введении реквизитов при оплате. Средства в этом случае попадают на чужие счета, поэтому, чтобы избежать ошибки нужно проверять данные перед оплатой.

"При оплате услуги нужно указать: ФИО, адрес, номер лицевого счета оператора ГРМ, содержащий до 7-ми цифр. Это гарантирует, что средства зачислятся именно на ваш лицевой счет и они правильно отобразятся в системе. Если вы не укажете эти данные, платеж не идентифицируется и будет накапливаться задолженность", - добавили в "Тернопольгоргазе".

