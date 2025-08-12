Об этом знали лишь единицы: украинцам раскрыли секрет увеличения пенсии

Дата обращения в Пенсионный фонд может существенно повлиять на конечную сумму выплат, говорит Виктор Богданов.

Размер будущей пенсии зависит не только от уровня зарплаты и трудового стажа

Это касается тех, кто достиг пенсионного возраста в октябре, ноябре или декабре

Независимый пенсионный консультант Виктор Богданов рассказал, что размер будущей пенсии зависит не только от уровня зарплаты и трудового стажа, но и от того, в какой месяц гражданин подаст заявление на её назначение.

Он объяснил, что дата обращения в Пенсионный фонд может существенно повлиять на конечную сумму выплат, пишет издание На пенсии.

Особенно это касается тех, кто достиг пенсионного возраста в октябре, ноябре или декабре. Такие граждане могут подать заявление либо сразу, как только получили право на пенсию, либо дождаться января следующего года.

Причина в том, что при подаче заявления сразу пенсионер может недополучить часть средств из-за менее выгодных показателей, используемых для расчёта.

Пример расчета пенсии

Если человек достиг пенсионного возраста в октябре 2024 года и подал заявление в этом же месяце, то при расчёте пенсии будет учитываться средняя зарплата по стране за 2021, 2022 и 2023 годы.

Однако если он подал заявление в январе 2025 года (но не позже 10-го числа), то дата выхода на пенсию всё равно будет засчитана с октября 2024 года — в рамках трёхмесячного периода. Но расчёт уже будет проводиться по обновлённым данным — средняя зарплата за 2022, 2023 и 2024 годы. А это, как правило, более выгодные цифры, что приведёт к увеличению размера пенсии.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Кому могут повысить пенсию: мнение эксперта

Специалист по пенсионной системе Сергей Коробкин отметил, что в некоторых ситуациях пенсионерам придётся лично обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчёте пенсии.

Он пояснил, что, например, в апреле 2025 года автоматический перерасчёт был невозможен, если с момента предыдущего не прошло двух полных лет.

Также, по словам эксперта, остаётся открытым вопрос: будет ли перерасчёт действительно ощутимым и насколько изменится размер пенсии после него.

