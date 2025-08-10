Укр
В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Алексей Тесля
10 августа 2025, 17:52
В некоторых случаях пенсионерам необходимо самостоятельно подать заявление на перерасчёт выплат.
Пенсионерам уточнили порядок расчета выплат

Важное из заявлений Коробкина:

  • Некоторым пенсионерам необходимо самостоятельно подать заявление на перерасчёт
  • Остаётся вопрос, насколько существенно увеличится выплата

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, что в некоторых случаях пенсионерам необходимо самостоятельно подать заявление на перерасчёт выплат.

"К примеру, человек вышел на пенсию в августе 2023 года, но продолжил трудовую деятельность", - отметил он, пишет На пенсии.

Собеседник пояснил, что, например, в апреле 2025-го он ещё не имеет права на автоматический перерасчёт, поскольку не прошло два полных года.

"Чтобы не дожидаться апреля 2026 года, когда пересчёт произойдёт автоматически, он может сам обратиться с заявлением в августе 2025 года — как раз спустя два года после назначения пенсии. Это позволит ускорить перерасчёт и избежать потери части заработанного", — отметил Коробкин.

При этом, по его словам, остаётся вопрос, насколько существенно увеличится выплата после такого перерасчёта.

Так, в 2024 году пенсионеры, которые продолжали работать, в среднем получили прибавку 86,24 гривны за страховой стаж, а с учётом зарплаты и стажа — около 168,65 гривны.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсионная реформа в Украине: кому изменят выплаты

В рамках новой реформы пенсионные начисления будут зависеть от количества баллов, которые присваиваются за подтверждённый трудовой стаж. За каждый месяц официальной работы с зарплатой на уровне средней по стране планируется начислять 10 баллов.

Однако, несмотря на потенциальные преимущества этой системы, в ней присутствуют и серьёзные риски. Баллы являются лишь расчетной единицей, а не стабильной валютой, и их реальная "стоимость" будет зависеть от решений государства. Это означает, что любые расчеты носят ориентировочный характер и не дают полной уверенности в размере будущей пенсии.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Yекоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Об источнике: На пенсии

Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

