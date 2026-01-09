"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

Победительница "Холостяка" рассказала все детали расставания с Тарасом Цимбалюком.

Надин Головчук - отношения с Тарасом Цимбалюком / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как расстались Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Почему актер прекратил отношения с победительницей "Холостяка"

Победительница романтического реалити "Холостяк" Надин Головчук раскрыла все подробности расставания с актером Тарасом Цимбалюком. Девушка заявила в интервью Славе Демину, что Цимбалюк соврал о некоторых обстоятельствах их отношений, и намекнула, из-за кого он решил прекратить с ней общение.

В интервью Надин рассказала, что у нее были отношения с Холостяком, которые продлились месяц. Встреча на финале не была для них последней. Победительницу возмутили заявления Цимбалюка о том, что он мог сделать другой выбор, ведь в лицо он говорил ей совсем другое.

Победительница "Холостяка" Надин Головчук / фото: instagram.com, Надин Головчук

"Я хотела, чтобы он дал мне честный фидбек. Мы можем не встречаться, понимаешь, это все равно проект. У нас не было возможности сесть и поговорить без камер, где мы будем честными друг перед другом, о том, что нам нужно. Он такой: "Я хочу попробовать". И я сказала: "Ну окей", — и мы попробовали", — рассказала Головчук.

В какой-то момент победительница "Холостяка" заметила, что их общение с актером изменилось. Из своего жизненного опыта девушка поняла, что в их отношениях появился кто-то третий. В результате Тарас решил закончить с ней общение через голосовое сообщение, что Надин назвала "детским садом".

Надин Головчук интервью / скрин из видео

"Я решила отойти. У меня было когда-то похожее в общении, когда на горизонте у мужчины та, которую он не может забыть... Я ждала, чтобы мужчина взял на себя ответственность и проговорил мне это прямо. Он выбрал сделать это в голосовом сообщении в Instagram", — поделилась победительница "Холостяка".

Головчук призналась, что ей было больно расставаться с Тарасом, ведь он дал ей надежду на большее в их отношениях. Однако девушка выбрала не бороться за его сердце и просто отойти в сторону, несмотря на то, что это стало для нее болезненным опытом.

Надин Головчук - личная жизнь / скрин из видео

"Сейчас я понимаю, что мне было больно... Все то, что я услышала, — это детский сад, это голосовое, которое было записано, которое я приняла, потому что я понимаю, что конфликтовать не буду с человеком. Все мы любили бывших", — призналась Надин.

Также победительница "Холостяка" подтвердила, что Тарас Цимбалюк прекратил с ней отношения из-за Светланы Готочкиной, про отношения с которой во время проекта "Холостяк" долгое время ходили слухи в сети.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

