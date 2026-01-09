Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасиловании

Надин Головчук рассказала о том, что случилось в ее школьные годы.

https://glavred.info/starnews/pobeditelnica-holostyaka-golovchuk-zayavila-ob-iznasilovanii-10730828.html Ссылка скопирована

Надин Головчук поделилась личной трагедией/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надин Головчук

Кратко:

О какой личной драме рассказала Головчук

Кто ее изнасиловал

Победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук неожиданно рассказала о том, что ее изнасиловали.

Об этом она рассказала в проекте "Слава+" журналисту Славе Демину. По словам Надин, в промежутке 13-14 лет, когда она была еще девственницей, ее изнасиловали.

видео дня

Надин Головчук рассказала о драме / Фото Скриншот YouTube

"Я была девственница. И этой девственности меня лишили, когда меня насиловали. И все эти, нынешние сплетни, все это, что несется, это все было на фоне этого, и если меня не может никто защитить, то я делаю это сама. И это, наверное, сейчас о том, чтобы отбросить все сплетни, которые сейчас крутятся. Все эти слова, которые пишут что: "Ой, кто ее там буллил?". Только я знаю, что я прожила боль, которую несла в себе", - откровенно рассказала она.

Надин Головчук рассказала о драме / Фото Скриншот YouTube

Она добавила, что эта страшная история быстро распространилась по ее школе. Более того, другой парень, которому она не нравилась, решил добить девушку. Он записал обидный трек с нецензурными словами и включил эту песню прямо в классе на ее 16-й день рождения.

"Я хочу, чтобы каждый парень, к этому причастный, почувствовал все на себе. Возможно, я не хочу желать зла, но это такая штука. У каждого мальчика может родиться девочка, дочь. И чтобы они осознали это в своей голове, и берегли девочку, и подумали об этой ситуации. Подумали, насколько плохо они поступили", - говорит она.

Надин Головчук рассказала о драме / Фото Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что участница "Детского Евровидения-2025" от Украины София Нерсесян, которая заняла 2 место на конкурсе, рассказала об очередном преступлении террористической армии РФ.

Накануне актриса Ксения Мишина решила закончить громкую ссору с Наталкой Денисенко. Ранее между ними произошел публичный конфликт из-за высказываний актрисы о своем бывшем муже Андрее Фединчике.

Вас также может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред