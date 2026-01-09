Укр
Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасиловании

Алена Кюпели
9 января 2026, 15:34обновлено 9 января, 16:05
Надин Головчук рассказала о том, что случилось в ее школьные годы.
Надин Головчук
Надин Головчук поделилась личной трагедией/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надин Головчук

Кратко:

  • О какой личной драме рассказала Головчук
  • Кто ее изнасиловал

Победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук неожиданно рассказала о том, что ее изнасиловали.

Об этом она рассказала в проекте "Слава+" журналисту Славе Демину. По словам Надин, в промежутке 13-14 лет, когда она была еще девственницей, ее изнасиловали.

Надин Головчук рассказала о драме
Надин Головчук рассказала о драме / Фото Скриншот YouTube

"Я была девственница. И этой девственности меня лишили, когда меня насиловали. И все эти, нынешние сплетни, все это, что несется, это все было на фоне этого, и если меня не может никто защитить, то я делаю это сама. И это, наверное, сейчас о том, чтобы отбросить все сплетни, которые сейчас крутятся. Все эти слова, которые пишут что: "Ой, кто ее там буллил?". Только я знаю, что я прожила боль, которую несла в себе", - откровенно рассказала она.

Надин Головчук рассказала о драме
Надин Головчук рассказала о драме / Фото Скриншот YouTube

Она добавила, что эта страшная история быстро распространилась по ее школе. Более того, другой парень, которому она не нравилась, решил добить девушку. Он записал обидный трек с нецензурными словами и включил эту песню прямо в классе на ее 16-й день рождения.

"Я хочу, чтобы каждый парень, к этому причастный, почувствовал все на себе. Возможно, я не хочу желать зла, но это такая штука. У каждого мальчика может родиться девочка, дочь. И чтобы они осознали это в своей голове, и берегли девочку, и подумали об этой ситуации. Подумали, насколько плохо они поступили", - говорит она.

Надин Головчук рассказала о драме
Надин Головчук рассказала о драме / Фото Скриншот YouTube

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

