Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасиловании

Кратко:
- О какой личной драме рассказала Головчук
- Кто ее изнасиловал
Победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук неожиданно рассказала о том, что ее изнасиловали.
Об этом она рассказала в проекте "Слава+" журналисту Славе Демину. По словам Надин, в промежутке 13-14 лет, когда она была еще девственницей, ее изнасиловали.
"Я была девственница. И этой девственности меня лишили, когда меня насиловали. И все эти, нынешние сплетни, все это, что несется, это все было на фоне этого, и если меня не может никто защитить, то я делаю это сама. И это, наверное, сейчас о том, чтобы отбросить все сплетни, которые сейчас крутятся. Все эти слова, которые пишут что: "Ой, кто ее там буллил?". Только я знаю, что я прожила боль, которую несла в себе", - откровенно рассказала она.
Она добавила, что эта страшная история быстро распространилась по ее школе. Более того, другой парень, которому она не нравилась, решил добить девушку. Он записал обидный трек с нецензурными словами и включил эту песню прямо в классе на ее 16-й день рождения.
"Я хочу, чтобы каждый парень, к этому причастный, почувствовал все на себе. Возможно, я не хочу желать зла, но это такая штука. У каждого мальчика может родиться девочка, дочь. И чтобы они осознали это в своей голове, и берегли девочку, и подумали об этой ситуации. Подумали, насколько плохо они поступили", - говорит она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что участница "Детского Евровидения-2025" от Украины София Нерсесян, которая заняла 2 место на конкурсе, рассказала об очередном преступлении террористической армии РФ.
Накануне актриса Ксения Мишина решила закончить громкую ссору с Наталкой Денисенко. Ранее между ними произошел публичный конфликт из-за высказываний актрисы о своем бывшем муже Андрее Фединчике.
Вас также может заинтересовать:
- "Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений
- "Нельзя было год беременеть": победительница "Холостяка" Белень поделилась личным
- Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред