Пенсионная реформа в Украине: кому и когда ждать изменения выплат

Новая пенсионная концепция содержит потенциал, но и значительные риски.

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В Украине проводят пенсионную реформу / Коллаж: Главред, Фото: Telegraf, Pixabay/sabinevanerp

Важно:

Будущая пенсия будет состоять из двух частей

Баллы будут начисляться за официально подтверждённый трудовой стаж

В Украине пенсионная модель предполагает несколько новаций, в частности, будущая пенсия будет состоять из двух частей.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на пояснения специалистов одной из юридических компании.

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Из чего будет состоять пенсия

базовой, равной 30% от минимальной зарплаты,

страховой, размер которой зависит от количества накопленных пенсионных баллов.

Баллы будут начисляться за официально подтверждённый трудовой стаж. За каждый месяц работы с заработной платой на уровне средней по стране — предполагается 10 баллов.

Формула расчета страховой части пенсии

общее количество баллов × стоимость одного балла;

при этом стоимость балла ежегодно устанавливается правительством.

Уточняется, что концепция содержит потенциал, но и значительные риски. Баллы — это лишь условный расчетный инструмент. Их стоимость не фиксирована и напрямую зависит от решений государства, что делает все расчеты приблизительными.

Пример расчета

Представим, что человек проработал 35 лет и получал среднюю по стране зарплату. Это означает, что ежемесячно он получал по 10 баллов, и за 420 месяцев (35 лет) накопил 4200 баллов.

/ Главред - инфографика

Если, к примеру, Кабмин установит стоимость одного балла на уровне 1,02 грн, тогда страховая часть пенсии составит 4 284 грн. Добавим базовую часть — 30% от минимальной зарплаты (1848 грн), и в сумме пенсия составит 6132 грн.

Юристы поясняют, что введение пенсионных баллов — это попытка сделать систему более понятной и предсказуемой. Однако она не решает ключевую проблему — низкий уровень пенсионного обеспечения. Основные параметры — стоимость балла и размер базовой выплаты — полностью зависят от решений правительства. А значит, при высокой инфляции или дефиците бюджета пенсионеры остаются уязвимыми.

Возможные плюсы и риски реформы

Плюсы:

мотивация к официальному трудоустройству и уплате взносов;

упрощение принципов расчета пенсий.

Минусы:

зависимость от политической и экономической ситуации в стране;

подверженность баллов инфляции;

отсутствие ощутимых улучшений для нынешних пенсионеров.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Yекоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

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Что такое Пенсионное страхование? Пенсионное страхование - вид личного страхования на основании соответствующего договора между страховщиком и дееспособным гражданином, по которому в случае наступления пенсионного возраста гражданин имеет право на получение дополнительной пенсии за счет уплаты страховых взносов. Договор добровольного страхования дополнительной пенсии заключается в письменной форме и удостоверяется страховым свидетельством (полисом, сертификатом). Предприятия и организации по решению администрации и профсоюзного комитета, если это предусмотрено коллективным договором (соглашением), а также колхозы и другие кооперативные организации по решению общего собрания могут возмещать работникам за счет собственных средств, предназначенных для оплаты труда, полностью или частично взносы, уплаченные ими по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии.

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