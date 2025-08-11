Киевстар, Vodafone и lifecell: самые выгодные тарифы для украинских пенсионеров

Главное:
- Как пенсионерам сэкономить на мобильной связи
- Что известно о тарифах от Киевстар, Vodafone и lifecell
Пенсионерам не обязательно тратить большие суммы на мобильную связь, ведь украинские операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают как универсальные, так и специальные бюджетные тарифы для пожилых людей, пишет Главред со ссылкой на Новости.LIVE.
Предложение от Киевстар
Оператор предоставляет возможность подключить тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн в месяц. Он предназначен для людей от 60 лет и лиц с инвалидностью. Подключение возможно только контрактным абонентам в фирменных магазинах, что исключает мошеннические риски.
Пакет включает:
- 10 ГБ мобильного интернета;
- безлимитные звонки в сети Киевстар;
- 100 минут на другие украинские номера;
- 100 SMS;
- доступ к Киевстар ТВ Легкий (более 200 телеканалов и базовая библиотека фильмов, сериалов и шоу);
- домашний интернет до 100 Мбит/с.
Абонент может добавить "Суперсилу": еще 100 минут на звонки по Украине и за границу, 5 ГБ в роуминге или безлимитное пользование популярными приложениями (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Apple TV, Amazon Video и т.д.).
Тарифы от Vodafone и lifecell
У Vodafone самый доступный контрактный пакет - Red Start за 240 грн в месяц. Он предусматривает 20 ГБ интернета, безлимит внутри сети, 200 минут на звонки по Украине и 200 SMS. Если перейти с другого оператора, стоимость снижается до 200 грн.
Дополнительный бонус - Online PASS, который обычно стоит 30 грн/мес, но для абонентов Red Start предоставляется бесплатно. С ним можно безлимитно общаться в мессенджерах, совершать аудио- и видеозвонки в поддерживаемых приложениях.
Абонентам lifecell доступен тариф "Макси" за 300 грн/мес., который включает 40 ГБ интернета, 1 500 минут на звонки по Украине и безлимит в сети. При переходе с другого оператора цена снижается на 110 грн. Если оплачивать вовремя - предоставляется безлимитный интернет.
Мобильные операторы в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в течение февраля и марта 2025 года компания lifecell внесла изменения в условия своих тарифных планов. В частности, была скорректирована стоимость и наполнение 4-недельных пакетов услуг для ряда тарифов.
Кроме того, с 11 июня lifecell повысил цену на международные звонки и SMS. Стоимость одного SMS-сообщения за границу выросла вдвое, с 5 до 10 гривен.
С 23 июля 2025 года компания lifecell повысила тарифы на звонки на городские номера и на номера других мобильных операторов в Украине. Подробную информацию об изменениях можно найти на официальном сайте lifecell.
Также эксперты дали четкое объяснение, что делать, если не работает связь. Следуя простым шагам, пользователи смогут минимизировать проблемы с сетью и оставаться на связи в условиях, когда это крайне важно.
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
