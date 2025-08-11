Укр
Киевстар, Vodafone и lifecell: самые выгодные тарифы для украинских пенсионеров

Даяна Швец
11 августа 2025, 21:27
Некоторые пакеты созданы именно с учетом потребностей этой категории абонентов и доступны по очень даже привлекательной цене.
Что известно о самых выгодных тарифах для пенсионеров

Главное:

  • Как пенсионерам сэкономить на мобильной связи
  • Что известно о тарифах от Киевстар, Vodafone и lifecell

Пенсионерам не обязательно тратить большие суммы на мобильную связь, ведь украинские операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают как универсальные, так и специальные бюджетные тарифы для пожилых людей, пишет Главред со ссылкой на Новости.LIVE.

Предложение от Киевстар

Оператор предоставляет возможность подключить тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн в месяц. Он предназначен для людей от 60 лет и лиц с инвалидностью. Подключение возможно только контрактным абонентам в фирменных магазинах, что исключает мошеннические риски.

Пакет включает:

  • 10 ГБ мобильного интернета;
  • безлимитные звонки в сети Киевстар;
  • 100 минут на другие украинские номера;
  • 100 SMS;
  • доступ к Киевстар ТВ Легкий (более 200 телеканалов и базовая библиотека фильмов, сериалов и шоу);
  • домашний интернет до 100 Мбит/с.

Абонент может добавить "Суперсилу": еще 100 минут на звонки по Украине и за границу, 5 ГБ в роуминге или безлимитное пользование популярными приложениями (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Apple TV, Amazon Video и т.д.).

Тарифы от Vodafone и lifecell

У Vodafone самый доступный контрактный пакет - Red Start за 240 грн в месяц. Он предусматривает 20 ГБ интернета, безлимит внутри сети, 200 минут на звонки по Украине и 200 SMS. Если перейти с другого оператора, стоимость снижается до 200 грн.

Дополнительный бонус - Online PASS, который обычно стоит 30 грн/мес, но для абонентов Red Start предоставляется бесплатно. С ним можно безлимитно общаться в мессенджерах, совершать аудио- и видеозвонки в поддерживаемых приложениях.

Абонентам lifecell доступен тариф "Макси" за 300 грн/мес., который включает 40 ГБ интернета, 1 500 минут на звонки по Украине и безлимит в сети. При переходе с другого оператора цена снижается на 110 грн. Если оплачивать вовремя - предоставляется безлимитный интернет.

Мобильные операторы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в течение февраля и марта 2025 года компания lifecell внесла изменения в условия своих тарифных планов. В частности, была скорректирована стоимость и наполнение 4-недельных пакетов услуг для ряда тарифов.

Кроме того, с 11 июня lifecell повысил цену на международные звонки и SMS. Стоимость одного SMS-сообщения за границу выросла вдвое, с 5 до 10 гривен.

С 23 июля 2025 года компания lifecell повысила тарифы на звонки на городские номера и на номера других мобильных операторов в Украине. Подробную информацию об изменениях можно найти на официальном сайте lifecell.

Также эксперты дали четкое объяснение, что делать, если не работает связь. Следуя простым шагам, пользователи смогут минимизировать проблемы с сетью и оставаться на связи в условиях, когда это крайне важно.

Больше важных новостей:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

