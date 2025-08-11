В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

Из-за проблем на внутреннем рынке российские власти ранее уже запретили экспорт бензина.

Удары по НПЗ обостряют топливный кризис в РФ

Главное из материала Bloomberg:

Украинские дроны вывели из строя Саратовский НПЗ "Роснефти"

Россия останавливает экспорт бензина на фоне атак по НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру ПАО "Роснефть", 10 августа временно остановил прием сырой нефти. Причиной стала атака беспилотников, которая повредила работу предприятия, сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, этот завод расположен в Поволжье и способен перерабатывать около 140 тысяч баррелей нефти ежесуточно. Если будет простаивать долго, это может серьезно повлиять на обеспечение внутреннего рынка бензином. А особенно сейчас, когда спрос на топливо растет из-за сезонных факторов.

Ситуацию осложняет и то, что ранее российские власти уже ввели запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

НПЗ РФ

Несколькими днями ранее, в ночь с 6 на 7 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Его годовая мощность достигает 6,25 млн тонн, что составляет примерно 2,1% от всей нефтепереработки в РФ.

После серии атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия стоимость бензина АИ-95 на бирже в РФ обновляла рекордные показатели уже четыре дня подряд.

Кроме того, беспилотники Украины впервые поразили цель в Республике Коми, по предварительным данным, под удар попал Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2000 км от границы с Украиной.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, накануне дроны впервые атаковали Республику Коми. Что интересно, она расположена примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

Также ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ. Именно этот завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.

Кроме этого, после недавней атаки дронов Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности. Как результат ударов, были выведены из строя две основные установки первичной переработки нефти.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

