Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

Даяна Швец
11 августа 2025, 19:42
1182
Из-за проблем на внутреннем рынке российские власти ранее уже запретили экспорт бензина.
Путин, бензин, деньги
Удары по НПЗ обостряют топливный кризис в РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео с Telegram-канала Кремля

Главное из материала Bloomberg:

  • Украинские дроны вывели из строя Саратовский НПЗ "Роснефти"
  • Россия останавливает экспорт бензина на фоне атак по НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру ПАО "Роснефть", 10 августа временно остановил прием сырой нефти. Причиной стала атака беспилотников, которая повредила работу предприятия, сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, этот завод расположен в Поволжье и способен перерабатывать около 140 тысяч баррелей нефти ежесуточно. Если будет простаивать долго, это может серьезно повлиять на обеспечение внутреннего рынка бензином. А особенно сейчас, когда спрос на топливо растет из-за сезонных факторов.

видео дня

Ситуацию осложняет и то, что ранее российские власти уже ввели запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
​ НПЗ РФ / Главред-инфографика ​

Несколькими днями ранее, в ночь с 6 на 7 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Его годовая мощность достигает 6,25 млн тонн, что составляет примерно 2,1% от всей нефтепереработки в РФ.

После серии атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия стоимость бензина АИ-95 на бирже в РФ обновляла рекордные показатели уже четыре дня подряд.

Кроме того, беспилотники Украины впервые поразили цель в Республике Коми, по предварительным данным, под удар попал Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2000 км от границы с Украиной.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, накануне дроны впервые атаковали Республику Коми. Что интересно, она расположена примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

Также ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ. Именно этот завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.

Кроме этого, после недавней атаки дронов Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности. Как результат ударов, были выведены из строя две основные установки первичной переработки нефти.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ беспилотник беспилотники бензин НПЗ Владимир Путин цена бензина экономический кризис война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

21:15Фронт
Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

21:09Украина
"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

20:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Последние новости

21:27

Киевстар, Vodafone и lifecell: самые выгодные тарифы для украинских пенсионеров

21:15

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

21:09

Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

20:38

Рожденные под счастливой звездой: нумерологи назвали три месяца, приносящие удачу

20:30

"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
20:24

Как на самом деле делают чипсы: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:10

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

19:57

Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года

19:42

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

Реклама
19:38

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

19:26

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

19:12

Почему 12 августа нельзя устраивать шумных вечеринок: какой церковный праздник

19:10

Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений

19:10

Лавочка для РФ прикрывается: оккупанты бегут из одной области Украинымнение

19:05

Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казакаВидео

19:00

Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способВидео

19:00

КАК "УКРЭНЕРГО", НКРЕКП И КОМАНДА ШУРМЫ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

19:00

Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg

18:52

Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму

18:04

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

Реклама
18:00

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

17:54

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

17:43

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:40

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

17:30

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

17:17

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

17:17

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

17:08

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 летВидео

17:01

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

16:58

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервациюВидео

16:38

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватойВидео

16:11

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

16:09

Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

15:56

Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способВидео

15:48

Где спрятано число 94: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы его заметить

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

Реклама
14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять