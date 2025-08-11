Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

В программе принимают участие 20 государственных медицинских вузов Украины.

Что известно о новой программе для молодых врачей

Как получить выплату от государства после интернатуры

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте новой инициативы, направленной на поддержку молодых врачей, готовых работать в селах, на деоккупированных или прифронтовых территориях.

Начиная с 2025 года выпускники интернатуры государственных медицинских вузов смогут получить единовременную финансовую помощь, если выполнят установленные условия. Сумма единовременного пособия составляет 200 тысяч гривен.

Чтобы претендовать на выплату, необходимо:

завершить интернатуру в государственном вузе, подчиненном Минздраву или МОН;

найти вакансию в государственном или коммунальном медучреждении через Единый веб-портал вакансий медицинских работников;

выбрать больницу или амбулаторию, где заполнено не более 75% врачебных должностей;

подписать контракт на работу минимум на три года;

до 10 октября подать в свой вуз пакет необходимых документов.

В этот пакет входят:

заявление на имя ректора (в произвольной форме);

официальное письмо от медучреждения, подтверждающее соответствие условиям программы;

копии диплома и сертификата о квалификации (при необходимости);

копия трудовой книжки или выписка из Реестра застрахованных лиц;

копия заключенного контракта с выбранным медучреждением.

Подать документы можно как лично, так и по электронной почте.

После проверки данных заведение высшего образования издает приказ о назначении выплаты. Средства перечисляют до конца текущего бюджетного года.

Если врач уволится досрочно по уважительным причинам (например, по состоянию здоровья, форс-мажор или призыв на военную службу), возвращать полученные деньги не нужно.

Программа охватывает 20 государственных медицинских университетов, среди которых НМУ имени А.А. Богомольца, ЛНМУ имени Даниила Галицкого, Одесский национальный медицинский университет, Днепровский государственный медицинский университет и другие.

