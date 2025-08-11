Укр
Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

Даяна Швец
11 августа 2025, 17:17
125
В программе принимают участие 20 государственных медицинских вузов Украины.
врач, деньги
Кто из врачей получит поддержку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко об инициативе Минздрава:

  • Что известно о новой программе для молодых врачей
  • Как получить выплату от государства после интернатуры

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте новой инициативы, направленной на поддержку молодых врачей, готовых работать в селах, на деоккупированных или прифронтовых территориях.

Начиная с 2025 года выпускники интернатуры государственных медицинских вузов смогут получить единовременную финансовую помощь, если выполнят установленные условия. Сумма единовременного пособия составляет 200 тысяч гривен.

видео дня

Чтобы претендовать на выплату, необходимо:

  • завершить интернатуру в государственном вузе, подчиненном Минздраву или МОН;
  • найти вакансию в государственном или коммунальном медучреждении через Единый веб-портал вакансий медицинских работников;
  • выбрать больницу или амбулаторию, где заполнено не более 75% врачебных должностей;
  • подписать контракт на работу минимум на три года;
  • до 10 октября подать в свой вуз пакет необходимых документов.

В этот пакет входят:

  • заявление на имя ректора (в произвольной форме);
  • официальное письмо от медучреждения, подтверждающее соответствие условиям программы;
  • копии диплома и сертификата о квалификации (при необходимости);
  • копия трудовой книжки или выписка из Реестра застрахованных лиц;
  • копия заключенного контракта с выбранным медучреждением.

Подать документы можно как лично, так и по электронной почте.

После проверки данных заведение высшего образования издает приказ о назначении выплаты. Средства перечисляют до конца текущего бюджетного года.

Если врач уволится досрочно по уважительным причинам (например, по состоянию здоровья, форс-мажор или призыв на военную службу), возвращать полученные деньги не нужно.

Программа охватывает 20 государственных медицинских университетов, среди которых НМУ имени А.А. Богомольца, ЛНМУ имени Даниила Галицкого, Одесский национальный медицинский университет, Днепровский государственный медицинский университет и другие.

Денежная поддержка украинцев - что известно

Напомним, Главред писал, что в Украине анонсируют кардинально новые стипендии. Министерство образования Украины намерено повысить размер студенческих стипендий в 2025 году, однако это будет для наших самых сильных студентов, которые будут иметь самые высокие баллы.

Также рассказывалось, кто из украинских пенсионеров и как получает 300 тысяч от государства. Для сравнения, максимальная пенсия шахтеров в Украине всего 29 тыс. грн.

Кроме этого, сообщалось о новых возможностях для украинцев повлиять на размер своей будущей пенсии. Благодаря изменениям в законодательстве теперь доступны дополнительные инструменты, позволяющие более индивидуально подходить к начислению пенсионных выплат.

Об источнике: Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.

Минздрав обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического здоровья.

