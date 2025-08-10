Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

Минобразования планирует повысить размер студенческих стипендий для улучшения финансового обеспечения студентов в 2025 году.

Лучшие студенты получат повышенные стипендии как вознаграждение за высокие баллы и академические достижения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Какие изменения ждут студенческие стипендии

Кто получит повышенные стипендии и когда

Как повлияет законопроект №10399 на студентов

Министерство образования планирует повысить размер студенческих стипендий, которые сейчас составляют 2100 грн для обычной и около 3000 грн для повышенной стипендии. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Он подчеркнул, что существующие суммы являются недостаточными, и в Минобразования понимают необходимость их повышения.

"Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который говорит о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной платы", - отметил Винницкий.

Он добавил, что такая стипендия даст возможность студентам жить за ее счет. "Это будет для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы", - пояснил он.

В законопроекте также предусмотрено увеличение стипендий для студентов, обучающихся по государственному заказу. Обсуждение этого вопроса будет продолжаться в ближайшие месяцы в контексте рассмотрения законопроекта №10399. Если документ примут, нововведения могут начать действовать уже со следующего года.

