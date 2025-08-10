Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

Читайте в материале:
- Какие изменения ждут студенческие стипендии
- Кто получит повышенные стипендии и когда
- Как повлияет законопроект №10399 на студентов
Министерство образования планирует повысить размер студенческих стипендий, которые сейчас составляют 2100 грн для обычной и около 3000 грн для повышенной стипендии. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий.
Он подчеркнул, что существующие суммы являются недостаточными, и в Минобразования понимают необходимость их повышения.
"Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который говорит о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной платы", - отметил Винницкий.
Он добавил, что такая стипендия даст возможность студентам жить за ее счет. "Это будет для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы", - пояснил он.
В законопроекте также предусмотрено увеличение стипендий для студентов, обучающихся по государственному заказу. Обсуждение этого вопроса будет продолжаться в ближайшие месяцы в контексте рассмотрения законопроекта №10399. Если документ примут, нововведения могут начать действовать уже со следующего года.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на тепличные помидоры в Украине продолжают падать на фоне стабилизации погоды и возобновления кампании по уборке овощей. Цены на помидоры просели до 40-55 гривен за килограмм.
Ранее сообщалось, что в августе 2025 года в Украине снова выросла закупочная цена молока-сырья. Средняя цена молока без НДС достигла 16,62 грн/кг, что на 70 копеек выше, чем в июле.
За прошлый месяц больше всего подешевели продукты питания и безалкогольные напитки, в среднем на 1,1%. Заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред