Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

Руслан Иваненко
10 августа 2025, 15:20
166
Минобразования планирует повысить размер студенческих стипендий для улучшения финансового обеспечения студентов в 2025 году.
Студенты
Лучшие студенты получат повышенные стипендии как вознаграждение за высокие баллы и академические достижения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Читайте в материале:

  • Какие изменения ждут студенческие стипендии
  • Кто получит повышенные стипендии и когда
  • Как повлияет законопроект №10399 на студентов

Министерство образования планирует повысить размер студенческих стипендий, которые сейчас составляют 2100 грн для обычной и около 3000 грн для повышенной стипендии. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Он подчеркнул, что существующие суммы являются недостаточными, и в Минобразования понимают необходимость их повышения.

видео дня

"Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который говорит о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной платы", - отметил Винницкий.

Он добавил, что такая стипендия даст возможность студентам жить за ее счет. "Это будет для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы", - пояснил он.

В законопроекте также предусмотрено увеличение стипендий для студентов, обучающихся по государственному заказу. Обсуждение этого вопроса будет продолжаться в ближайшие месяцы в контексте рассмотрения законопроекта №10399. Если документ примут, нововведения могут начать действовать уже со следующего года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на тепличные помидоры в Украине продолжают падать на фоне стабилизации погоды и возобновления кампании по уборке овощей. Цены на помидоры просели до 40-55 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года в Украине снова выросла закупочная цена молока-сырья. Средняя цена молока без НДС достигла 16,62 грн/кг, что на 70 копеек выше, чем в июле.

За прошлый месяц больше всего подешевели продукты питания и безалкогольные напитки, в среднем на 1,1%. Заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика студенты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина назвала свои условия для завершения войны

Украина назвала свои условия для завершения войны

14:56Война
Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:38Украина
У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

14:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Последние новости

16:09

Штормовой ветер и дожди с грозами: некоторые регионы Украины накроет похолодание

15:48

Под Одессой прогремели мощные взрывы: отдыхающие погибли прямо на пляжеВидео

15:22

Почему 11 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:20

Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

14:56

Украина назвала свои условия для завершения войны

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
14:38

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:35

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 9 секунд

14:33

Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

14:09

"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

Реклама
14:03

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

13:57

"Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

13:27

Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

12:50

В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

12:42

Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

12:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

12:03

Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

10:52

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

Реклама
10:09

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

10:08

Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химииВидео

09:56

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

09:53

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

09:07

Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясениеммнение

08:50

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

08:48

Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 августа (обновляется)

08:42

Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

07:10

Всего 19 секунд на поиск ответа: где спрятан тигр на картинке

05:22

Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

04:35

Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегатьВидео

03:30

На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведетВидео

02:30

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

01:37

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

01:10

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

09 августа, суббота
23:23

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

22:51

Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

Реклама
22:46

"Путин хочет соскочить": Зеленский о главной цели Кремля на переговорахВидео

21:32

Подрыв "Силы Сибири" и месторождений РФ: эксперт о "газовом" давлении на КитайВидео

21:11

Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждыйЭксклюзив

20:20

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

19:45

Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

19:18

Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

19:10

РФ ударила по магазину, в котором были люди: в Харькове много пострадавшихФото

19:07

Какие три слова спрятаны на картинке: только гений найдет их за 24 секунды

19:00

Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилиемВидео

18:28

Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять