Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму

Также выдвинуто требование освободить от налогообложения часть зарплаты, равную прожиточному минимуму.

Главное:

С 1 января 2026 года украинцев ждут изменения и новые требования к прожиточному минимуму

Предлагается установить минимальную заработную плату на уровне не ниже, чем 50% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты

В конце июля 2025 года состоялось заседание Совместного представительского органа объединений профсоюзов, на котором утвердили предложения к проекту Госбюджета-2026. Документ с требованиями по повышению прожиточного минимума и минимальной зарплаты уже передали на рассмотрение Министерству финансов Украины. Детали рассказываются в решении Профсоюзов от 22 июля 2025 года.

Профсоюзы настаивают на увеличении этого показателя с 1 января 2026 года до:

8 620 грн - на одного человека в месячном расчете;

- на одного человека в месячном расчете; 7 740 грн - для детей до 6 лет;

- для детей до 6 лет; 9 790 грн - для детей от 6 до 18 лет;

- для детей от 6 до 18 лет; 11 670 грн - для трудоспособных лиц;

- для трудоспособных лиц; 7 320 грн - для нетрудоспособных лиц.

В предложениях указано, что минималка с 2026 года должна быть не ниже:

50% прогнозируемой средней зарплаты (примерно 12 190 грн);

фактический прожиточный минимум для трудоспособных граждан.

Также предлагают предусмотреть автоматическую корректировку минимальной зарплаты в случае роста инфляции или средней зарплаты.

Профсоюзы призывают:

обеспечить индексацию доходов в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения";

установить оклад по первому тарифному разряду ЕТС на уровне минимальной зарплаты, но не ниже фактического прожиточного минимума;

гарантировать полное финансирование зарплат в бюджетной сфере;

провести реформу оплаты труда в государственном секторе, обеспечив прозрачность соотношения зарплат между различными уровнями должностей.

Предлагают внести изменения в закон "Об оплате труда", чтобы при расчете минимальной зарплаты не учитывали:

стимулирующие и компенсационные выплаты; надбавки и доплаты, не связанные с выполнением норм труда; повышение окладов.

Это позволит четко отделить базовую зарплату от дополнительных выплат и избежать манипуляций.

Кроме того, профсоюзы предлагают освободить от налога часть зарплаты, соответствующую размеру прожиточного минимума.

Зарплаты украинцев - что известно

Об источнике: Федерация профсоюзов Украины Федерация профсоюзов Украины - крупнейшее всеукраинское профсоюзное объединение, в которое входят более 85 % членов профсоюзов страны. Создана в 1990 году из активов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Украине. Действующий председатель - Осовой Григорий Васильевич, пишет Википедия.

