Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму

Даяна Швец
11 августа 2025, 18:52
259
Также выдвинуто требование освободить от налогообложения часть зарплаты, равную прожиточному минимуму.
Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму
Что хотят изменить профсоюзы/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН.ца

Главное:

  • С 1 января 2026 года украинцев ждут изменения и новые требования к прожиточному минимуму
  • Предлагается установить минимальную заработную плату на уровне не ниже, чем 50% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты

В конце июля 2025 года состоялось заседание Совместного представительского органа объединений профсоюзов, на котором утвердили предложения к проекту Госбюджета-2026. Документ с требованиями по повышению прожиточного минимума и минимальной зарплаты уже передали на рассмотрение Министерству финансов Украины. Детали рассказываются в решении Профсоюзов от 22 июля 2025 года.

Профсоюзы настаивают на увеличении этого показателя с 1 января 2026 года до:

  • 8 620 грн - на одного человека в месячном расчете;
  • 7 740 грн - для детей до 6 лет;
  • 9 790 грн - для детей от 6 до 18 лет;
  • 11 670 грн - для трудоспособных лиц;
  • 7 320 грн - для нетрудоспособных лиц.

В предложениях указано, что минималка с 2026 года должна быть не ниже:

  • 50% прогнозируемой средней зарплаты (примерно 12 190 грн);
  • фактический прожиточный минимум для трудоспособных граждан.

Также предлагают предусмотреть автоматическую корректировку минимальной зарплаты в случае роста инфляции или средней зарплаты.

Профсоюзы призывают:

  • обеспечить индексацию доходов в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения";
  • установить оклад по первому тарифному разряду ЕТС на уровне минимальной зарплаты, но не ниже фактического прожиточного минимума;
  • гарантировать полное финансирование зарплат в бюджетной сфере;
  • провести реформу оплаты труда в государственном секторе, обеспечив прозрачность соотношения зарплат между различными уровнями должностей.

Предлагают внести изменения в закон "Об оплате труда", чтобы при расчете минимальной зарплаты не учитывали:

  1. стимулирующие и компенсационные выплаты;
  2. надбавки и доплаты, не связанные с выполнением норм труда;
  3. повышение окладов.

Это позволит четко отделить базовую зарплату от дополнительных выплат и избежать манипуляций.

Кроме того, профсоюзы предлагают освободить от налога часть зарплаты, соответствующую размеру прожиточного минимума.

Зарплаты украинцев - что известно

Напомним, Главред писал, что НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране. Сообщается, что реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что военным могут увеличить размер выплат. Обсуждается возможность увеличения этой суммы до 50 тысяч гривен.

Кроме этого, объяснялось, насколько отличается средняя зарплата обычных украинцев и чиновников. В центральных органах власти средняя зарплата составляет почти 60 тысяч гривен.

Об источнике: Федерация профсоюзов Украины

Федерация профсоюзов Украины - крупнейшее всеукраинское профсоюзное объединение, в которое входят более 85 % членов профсоюзов страны. Создана в 1990 году из активов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Украине. Действующий председатель - Осовой Григорий Васильевич, пишет Википедия.

