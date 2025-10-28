Графики отключения света 29 октября вводят на весь день: какими будут ограничения

Ограничения будут применены в отдельных регионах Украины для бытовых и промышленных потребителей.

https://glavred.info/ukraine/grafiki-otklyucheniya-sveta-29-oktyabrya-vvodyat-na-ves-den-kakimi-budut-ogranicheniya-10710338.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 29 октября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Что известно:

В Украине вводят графики отключения света на 29 октября

Графики будут действовать для промышленных и бытовых потребителей

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света 29 октября. Они будут действовать не только для промышленных потребителей, но и для бытовых. Об этом сообщили в компании.

Ограничения будут применены в отдельных регионах Украины. Для бытовых потребителей ограничения будут применяться в период с 8:00 до 22:00 в объеме 0,5-1,5 очереди.

видео дня

Для промышленных потребителей графики будут применяться в период с 7:00 до 22:00.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты ... Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Генерация электроэнергии в Украине / Главред

Удары по энергетике Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Россия пытается создать дисбаланс в энергетической системе Украины.

По его словам, Россия пытается создать нехватку электричества в восточных регионах, чтобы его нужно было перераспределять из западных областей.

"Россия делает ставку на сезон 2025-2026, чтобы окончательно вывести из строя энергосистему нашей страны", - подчеркнул он.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пресс-службе Укрэнерго говорили, что в периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред