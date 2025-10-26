У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

Укрэнерго вводит ограничения подачи электроэнергии для части населения из-за ударов России по энергетической инфраструктуре.

Графики отключения света на 27 октября

Будут ли выключать завтра, 27 октября, свет в Украине

Какая часть населения останется без электроэнергии

В понедельник, 27 октября, свет украинцам выключать не будут. Только для промышленности будут действовать графики ограничения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

В сообщении говорится, что в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления.

"В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - написали в Укрэнерго.

При этом в компании подчеркнули, что объем применения ограничений может измениться.

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!", - резюмировали в Укрэнерго.

Что означают очереди отключения электроэнергии

Насколько сложнее для украинцев будет зима 2025-2026 годов

Недавно в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что в этом году зимний период будет на 20-25% сложнее и тяжелее, чем в предыдущие годы.

"Без лишней паники и без "розовых очков" следует отметить, что этой зимой Украине будет непросто, но у нас есть генераторы, батареи и опыт выживания во время регулярных атак на энергетику. Но чего-то критического я не жду", - отметил Ступак.

Он отметил, что сложно будет, например, жителям Харькова и Киева, в то время как в Ужгороде, вероятно, и не будут понимать, что происходит.

Как писал Главред, в воскресенье, 26 октября, из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах Украины будут применять ограничения электропотребления. Графики почасовых отключений для населения будут действовать с 09:00 до 22:00.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что Россия снова готовится нанести удары по энергосистеме Украины этой зимой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. По его словам, в Соединенных Штатах осознают угрозы со стороны РФ и уверяют в поддержке Украины в прохождении отопительного сезона.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, атакуя энергетическую инфраструктуру.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

