У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

Вы узнаете:
- Будут ли выключать завтра, 27 октября, свет в Украине
- Какая часть населения останется без электроэнергии
В понедельник, 27 октября, свет украинцам выключать не будут. Только для промышленности будут действовать графики ограничения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
В сообщении говорится, что в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления.
"В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - написали в Укрэнерго.
При этом в компании подчеркнули, что объем применения ограничений может измениться.
"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!", - резюмировали в Укрэнерго.
Насколько сложнее для украинцев будет зима 2025-2026 годов
Недавно в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что в этом году зимний период будет на 20-25% сложнее и тяжелее, чем в предыдущие годы.
"Без лишней паники и без "розовых очков" следует отметить, что этой зимой Украине будет непросто, но у нас есть генераторы, батареи и опыт выживания во время регулярных атак на энергетику. Но чего-то критического я не жду", - отметил Ступак.
Он отметил, что сложно будет, например, жителям Харькова и Киева, в то время как в Ужгороде, вероятно, и не будут понимать, что происходит.
Как писал Главред, в воскресенье, 26 октября, из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах Украины будут применять ограничения электропотребления. Графики почасовых отключений для населения будут действовать с 09:00 до 22:00.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что Россия снова готовится нанести удары по энергосистеме Украины этой зимой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. По его словам, в Соединенных Штатах осознают угрозы со стороны РФ и уверяют в поддержке Украины в прохождении отопительного сезона.
Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, атакуя энергетическую инфраструктуру.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
