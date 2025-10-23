Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

Отмечается, что Зеленский ежедневно уделяет много времени ситуации с энергетикой.

https://glavred.info/ukraine/budet-li-ukraina-bez-tepla-i-sveta-u-zelenskogo-rasskazali-kak-proydet-zima-10708808.html Ссылка скопирована

Отключение света зимой / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления руководителя ОП:

Россия пытается оставить Украину без света и тепла

В США готовы помочь Украине пройти эту зиму

Сохраняется неизбежный риск дальнейших ударов по энергетике

Страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

По его словам, в США понимают намерения России.

видео дня

"И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министра Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент - все это понимают. Они готовы максимально нам помочь пройти эту зиму", - подчеркнул он.

Руководитель ОП подчеркнул, что американцам передали четкий перечень того, что нужно Украине.

"Что касается рисков - конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать, и восстанавливать, и развивать", - говорит Ермак.

Он также добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский ежедневно уделяет много времени ситуации с энергетикой.

Какими могут быть отключения света зимой

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что весной 2025 года Россия фактически изменила направление ударов и стала делать акцент на газовой сфере.

По его словам, оптимистического сценария относительно отключений света нет.

"Нейтральный сценарий, по моему мнению, - это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 - нет", - сказал он.

Очереди отключений / Инфографика: Главред

Свет - последние новости

Как сообщал Главред, вследствие очередной масштабной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине во многих областях вводят отключения электроэнергии. Энергетики предупреждают, что сложная ситуация в энергосистеме сохранится и 23 октября.

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сказал, что жители Киева могут днями сидеть без света.

Ранее, министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что ситуация в энергосистеме пока контролируемая. Самое сложное положение - в Черниговской области, куда российские войска направили значительное количество атак.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред