Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

Главное из заявления руководителя ОП:
- Россия пытается оставить Украину без света и тепла
- В США готовы помочь Украине пройти эту зиму
- Сохраняется неизбежный риск дальнейших ударов по энергетике
Страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.
По его словам, в США понимают намерения России.
"И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министра Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент - все это понимают. Они готовы максимально нам помочь пройти эту зиму", - подчеркнул он.
Руководитель ОП подчеркнул, что американцам передали четкий перечень того, что нужно Украине.
"Что касается рисков - конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать, и восстанавливать, и развивать", - говорит Ермак.
Он также добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский ежедневно уделяет много времени ситуации с энергетикой.
Какими могут быть отключения света зимой
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что весной 2025 года Россия фактически изменила направление ударов и стала делать акцент на газовой сфере.
По его словам, оптимистического сценария относительно отключений света нет.
"Нейтральный сценарий, по моему мнению, - это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 - нет", - сказал он.
Свет - последние новости
Как сообщал Главред, вследствие очередной масштабной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине во многих областях вводят отключения электроэнергии. Энергетики предупреждают, что сложная ситуация в энергосистеме сохранится и 23 октября.
Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сказал, что жители Киева могут днями сидеть без света.
Ранее, министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что ситуация в энергосистеме пока контролируемая. Самое сложное положение - в Черниговской области, куда российские войска направили значительное количество атак.
О персоне: Андрей Ермак
Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.
Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.
21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.
