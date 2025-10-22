В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

22 октября в ряде областей Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии вместо аварийных, сообщили в "Укрэнерго".

График отключений света - сколько не будет света и в каких областях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В части областей Украины введены графики почасовых отключений света

Свет будут выключать в течение дня

В Украине в ряде областей начали действовать графики почасовых отключений электроэнергии после массированной атаки РФ по территории Украины в ночь на 22 октября. Об этом информирует Укрэнерго.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения потребителей, которые длительное время оставались без света, в некоторых регионах вместо аварийных отключений вводят графики почасовых отключений электроэнергии.

"В части областей - продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений Житомирская область

АО "Житомироблэнерго" сообщило об обновлении информации по отключениям в Житомире и области - с 22 октября будут действовать графики почасовых отключений из-за острого дефицита мощности, вызванный российскими обстрелами. По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" такие графики уже введены на территории Житомирщины.

Обновленное расписание отключений опубликовано на официальном сайте "Житомироблэнерго".

Графики почасовых отключений Житомир / Фото: Житомироблэнерго

"В течение суток объемы применения ограничений могут менять", - написала пресс-служба.

Узнать свою очередь отключений в Житомирской области можно по ссылке.

График почасовых отключений Сумская область

Пресс-служба "Сумыоблэнерго" сообщила, что 22 октября с 16:30 в области начнут действовать графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) согласно обнародованной таблице.

До этого времени применяются графики аварийных отключений, но после перехода на почасовые они будут отменены.

Графики отключений света Сумская область / Фото: Сумыоблэнерго

На схеме обозначены:

желтые окошки - наличие электроснабжения,

темные - его отсутствие.

Также предусмотрены дополнительные 30 минут в начале и в конце каждого отключения для проведения технических переключений.

Графики отключений света Днепропетровская область

Компания ДТЭК сообщила, что 22 октября на Днепропетровщине введены графики отключений электроэнергии.

По указанию "Укрэнерго", регион переходит от экстренных отключений к плановым стабилизационным.

График отключения света Днепропетровская область / Фото: ДТЭК

График отключения света Днепропетровская область / Фото: ДТЭК

Графики отключений света Черкасская область

"Черкассыоблэнерго" сообщило, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 22 октября с 13:30 до 15:30 в Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ).

Графики аварийных отключений отменены.

Времена отключений по очередям:

1.І - с 13:30 до 15:30

1.II - с 13:30 до 15:30

Также, впоследствии, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", с 15:30 22 октября в Черкасской области введены две очереди графиков почасовых отключений (ГПВ).

Временные промежутки отключения электроснабжения по подочереди следующие:

2.1 - 15:30-17:30

2.2 - 15:30-17:30

3.1 - 15:30-17:30

3.2 - 15:30-17:30

Перечень адресов, которые попадают под график почасовых отключений, можно посмотреть по указанной ссылке.

Графики отключений света Кировоградская область

Как сообщили в "Кировоградоблэнерго", по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 13:00 22 октября 2025 года в Кропивницком и Александрийском районах Кировоградской области вместо графика аварийных отключений внедряется график почасовых отключений (ГПВ):

Очередь 1.1: 13-15, 19-21

Очередь 1.2: 13-15, 19-21

Очередь 2.1: 13-15, 19-21

Очередь 2.2: 13-15, 19-21

Очередь 3.1: 15-17, 21-23

Очередь 3.2: 15-17, 21-23

Очередь 4.1: 15-17, 21-23

Очередь 4.2: 15-17, 21-23

Очередь 5.1: 17-19, 23-24

Очередь 5.2: 17-19, 23-24

Очередь 6.1: 17-19, 23-24

Очередь 6.2: 17-19, 23-24

Графики отключения света Кропивницкий / Фото: Кировоградоблэнерго

Графики отключений света Харьковская область

Как сообщили в Харьковоблэнерго, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 22 октября в области введены графики почасовых отключений (ГПВ), сейчас для Харьковщины действуют 2,5 очереди отключений.

Узнать свою группу отключений света можно по ссылке.

График отключений света Харьковская область / Фото: Харьковоблэнерго

Графики отключений света Киевская область

ДТЭК также обнародовал графики отключений электроэнергии на 22 октября. По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в Киевской области переход осуществлен с экстренных до стабилизационных отключений.

График отключения света Киевская область / Фото: ДТЭК

График отключения света Киевская область / Фото: ДТЭК

Когда могут отменить отключение света - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук пояснил, что главная проблема заключается в разбалансировке энергосистемы после ракетных обстрелов. Сейчас она нестабильна, и специалисты пытаются выстроить новые цепи поставки от производителя электроэнергии, например, АЭС, через подстанции "Укрэнерго" к потребителю.

Такая же ситуация и с другими видами генерации - ГЭС, ТЭС, ТЭЦ и т.д.

По словам эксперта, именно это заставляет ограничивать потребителей, а дополнительной проблемой является нестабильная работа АЭС, которые сейчас почти не поддаются эффективному маневрированию.

"Будем надеяться, что ситуация стабилизируется. Вот, например, было заявление главы "Укрэнерго" Зайченко, который дал прогноз о неделе", - резюмировал он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине 22 октября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина снова вынуждена прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии и внедрению графиков. При этом в некоторых городах и регионах ситуация может существенно ухудшиться. Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, отметив, что жители Киева могут оставаться без света в течение нескольких дней.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также спрогнозировал, какой может быть ситуация с электроснабжением зимой, если российские атаки будут продолжаться.

Напомним, ночью 22 октября российские оккупанты осуществили очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этого в большинстве областей страны введены аварийные отключения, сообщили в "Укрэнерго".

