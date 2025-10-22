Укр
Читать на украинском
Оптимистического сценария нет: эксперт сказал, будет ли свет у украинцев зимой

Анна Ярославская
22 октября 2025, 11:59
Тёплая зима — единственный шанс избежать жестких отключений. Но этот сценарий маловероятен.
Атака на энергетику
Если удары РФ продолжатся, свет зимой может быть только 12 часов в день / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Кратко:

  • Энергосистему Украины ждет тяжелая зима
  • Возможны два варианта: нейтральный и пессимистический
  • Реальная ситуация будет зависеть от погоды и интенсивности российских ударов

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, какой будет ситуация с электроснабжением в Украине зимой, если россияне продолжат атаки.

По его словам, точно спрогнозировать ситуацию невозможно. Но, в целом, может реализоваться один из двух сценариев.

"Оптимистического сценария я не вижу - есть только нейтральный и пессимистический. Нейтральный сценарий - это теплая зима. Но в нее лично я не верю. Я не верил ни в первую теплую зиму, ни во вторую, ни в третью", - сказал Корольчук в интервью Главреду.

По его словам, уогда закончилась третья теплая зима, у людей ошибочно возникла мысль, что все отремонтировали, все защитили, противовоздушная оборона работает.

"Но оказалось, что и теплая погода сыграла свою роль, и отсутствие массированных обстрелов. А уже весной 2025 года Россия фактически изменила направление ударов и стала делать акцент на газовой сфере. Поэтому нейтральный сценарий, на мой взгляд, - это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 - нет", - отметил эксперт.

Ракетно-дроновый удар по Украине 22 октября 2025 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 22 октября российская армия атаковала ударными дронами Киев, агломерацию Днепра, Запорожья, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова. Также оккупанты запустили по Украине ракеты. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что во время ночной атаки были разрушены дома. Погибли дети.

Детальнее об атаке РФ на столицу Украины читайте в материале: В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу.

Российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

В Полтавской области под удар попали объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

В связи с ракетно-дроновым обстрелом в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения. Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет безопасность.

Из-за российского обстрела повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Часть участков осталась без электроснабжения, что усложнило движение поездов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что очередная атака РФ на Украину доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны.

О персоне: Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

