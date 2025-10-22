Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность

Украина способна пройти отопительный период лишь при условии теплой зимы, в остальных случаях графики отключений - необходимость, считает эксперт.

Украинская энергосистема разбалансирована, избежать графиков отключений будет сложно - Корольчук / Коллаж Главред

За последние недели украинская энергетическая и газовая инфраструктура получили повреждения из-за российских атак. В результате по всей Украине вводятся экстренные отключения, а в остальное время потребителей призывают экономить не только электроэнергию, но и газ.

В первой части интервью Главреду эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, при каких условиях Украина перейдет на жесткие графики отключений, какие города будут наиболее уязвимыми к отключениям и почему Россия изменила тактику ударов по инфраструктуре.

Как бы вы оценили подготовку к зиме сейчас, учитывая постоянные атаки? Насколько серьезной может стать ситуация, если российские обстрелы будут продолжаться в том же темпе?

На самом деле подготовка была слабой. И слабой - по объективным причинам. Во-первых, не хватало средств. Не хватало денег, чтобы проводить даже расширенные оперативные, не говоря уже о капитальных ремонтах подстанций "Укрэнерго" и тепловых электростанций. У компании ДТЭК многие объекты были разрушены, у государственного "Центрэнерго" - тоже. Трипольская и Змиевская ТЭС пострадали, в частности Трипольская - уже второй раз.

Некоторые политики говорили, что туда якобы прилетело более 20 дронов. Но ремонтные работы там так и не были завершены. То есть первая проблема - нехватка финансирования.

Во-вторых - системы защиты объектов. Здесь ситуация тоже сложная. Счетная палата обнародовала предварительные результаты проверки, которые показали, что освоение средств было минимальным. И вопрос даже не в злоупотреблениях, а в том, что государственные структуры - "Укрэнерго" и Госагентство восстановления - просто не имели соответствующего опыта. Если нет опыта, о каком результате можно говорить? Не говоря уже о том, что системы защиты, по сути, так и не были созданы в полном объеме, как это изначально планировалось. И, к сожалению, похоже, что их в ближайшее время тоже не будет.

Примерно на 70% это объективная причина, ведь в Украине нет стандартов строительства подобных систем защиты. Они не могут в полной мере противодействовать ракетам и "шахедам", которые сейчас имеют усиленную боевую часть. К сожалению, все развивается, и, как мы видим, не в лучшую сторону.

Третий момент - запасы энергоресурсов, прежде всего газа. Мы накопили всего около 13 млрд кубометров - это низкий показатель. Хотя именно на него ориентировалось правительство и заявляло, что этого должно хватить. Но как может хватить того, чего едва хватило в прошлом году при теплой зиме и экономии газа с начала декабря и до конца января. Тогда бизнес боялся отключений и устанавливал газопоршневые генераторы - так называемые мини-ТЭС (де-факто большие генераторы) - "на всякий случай", а предприятия планировали более длинные каникулы. Поэтому фактически в течение двух месяцев происходила значительная экономия и электроэнергии, и газа.

Как правительство планировало пройти зиму с запасом в 13 млрд кубометров - вопрос открытый. Тем более, что сейчас добавилась еще одна проблема - обстрелы газовой инфраструктуры. Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отмечал, что повреждения получили дожимно-компрессорные станции. И это действительно критично, ведь именно эти объекты обеспечивают стабильный уровень добычи газа, не давая ему снизиться даже в сложных условиях.

Если дальнейших существенных обстрелов этой инфраструктуры не будет, то государственная компания "Укргаздобыча" сможет сохранить объемы добычи - около 45-50 млн кубометров в сутки. Этого теоретически и практически должно хватить для нужд населения.

Смотрите видео интервью Юрия Корольчука Главреду о последствиях атак РФ для энергетики:

Вот вы спрашиваете, как проходила подготовка. По системе теплокоммунэнерго - это, скорее, такая рутинная работа. Хотя и там мы видим немало нарушений, которые пытаются устранить. Но стоит учесть, что три предыдущие зимы были теплыми, поэтому нагрузка на систему была незначительной.

То же, кстати, касается и атомных электростанций - это фактически единственная "нетронутая" сфера нашей энергетики. Слава богу, пока что. Нет ракетных ударов и атак дронов по их подстанциям. Они работают, несут основную нагрузку, но полноценных ремонтов там не проводили уже почти четыре года. Поэтому сказать, что это не может сказаться, нельзя - просто до сих пор не было значительных нагрузок. В прошлом и позапрошлом году блоки работали с невысоким коэффициентом полезного действия. Если говорить языком "Энергоатома", то коэффициент использования мощности блоков не превышал 60%. Хотя в условиях обычной холодной зимы этот показатель должен был бы быть выше 65%.

Если же зимой придется действительно повышать нагрузку на эти блоки - то есть будет большая потребность в электроэнергии, а также маневрирование мощностями (снижение или повышение), - то это в определенной степени энергетическая рулетка. Обычно зимой у нас работает 7-8 энергоблоков. Если же их количество сократится до пяти - например, из-за выхода в аварийные ремонты - это будет означать, что часть страны может перейти либо на жесткие графики отключений (не такие, как сейчас, а длительные, в течение всего дня), либо это может привести к системной аварии в энергосети.

То есть все эти нынешние отключения - это последствия системных аварий. Сейчас энергетики пытаются перенастроить работу энергосистемы после каждого такого коллапса. Если провести аналогию с медициной, то это можно сравнить с работой дефибриллятора (хотя это не слишком точное сравнение) - когда человеку фактически "перезапускают" сердце, чтобы оно снова начало биться. То же происходит и с энергосистемой: после ударов ее приходится буквально "оживлять", перенастраивая схемы снабжения.

После каждого массированного обстрела специалисты меняют маршруты подачи энергии - одни производители начинают обеспечивать других потребителей, подстанции подключают к другим регионам, чтобы компенсировать потери. В 2024 году большие удары были нанесены по ТЭС и гидроэлектростанциям, тогда систему тоже пришлось срочно перестраивать. И сейчас происходит тот же процесс.

Также нужно понимать, что в энергосистеме в любом случае сохраняется дефицит. Даже в прошлом году ситуацию спасла теплая погода: и сентябрь, и октябрь, и вся зима были довольно мягкими. А в этом году мы уже видим реальное похолодание. Несмотря на это, многие города пока не включают отопление. Мы слышим призывы "дотянуть" хотя бы до середины ноября или начала декабря - такую позицию, например, высказывал мэр Львова Андрей Садовый.

Да, до 1 ноября как минимум.

Это, так сказать, государственный подход - сэкономить энергоресурсы. Но с другой стороны, люди рассуждают проще и начинают включать электрообогреватели, что существенно нагружает сеть. И в этой ситуации другого выхода, чем отключать и вводить графики отключений, может не быть. Повторюсь, те отключения, которые происходят сейчас, - это аварийные, вынужденные меры. Но не факт, что они впоследствии плавно не перейдут в плановые графики. Ведь буквально через две недели начнется глубокая осень. Маловероятно, что ноябрь будет таким же теплым, как в прошлом году.

В целом подготовка выглядит примерно так же, как и в прошлом году. Ничего не изменилось. И прогнозы прошлого года абсолютно соответствуют тем, что можно сделать сейчас. К сожалению, энергосистема остается ослабленной. В прошлом году нас спасали теплая зима и отсутствие массированных ракетных атак, но сейчас условия другие.

То есть сейчас все эти отключения, которые происходят по стране, - это фактически из-за перегрузки системы, потому что люди включают различные способы отопления?

Это также фактор, который имеет влияние, но главная проблема в том, что система сейчас разбалансирована после ракетных ударов. То есть она не является стабильной, и сейчас пытаются выстроить новые цепочки: производитель электроэнергии - условно АЭС, затем подстанция "Укрэнерго" и далее потребитель. И так по каждому типу генерации - ГЭС, ТЭС, ТЭЦ и тому подобное. К сожалению, это все влияет на необходимость ограничивать потребителей. К этому добавляется и нестабильная работа АЭС, которыми сейчас практически невозможно эффективно маневрировать. Будем надеяться, что ситуация стабилизируется. Вот, например, было заявление главы "Укрэнерго" Зайченко, который дал прогноз о неделе.

А с чем, кстати, связан этот прогноз - почему именно такой срок?

Потому что это примерное время, необходимое для того, чтобы фактически перестроить энергосистему в новом направлении. Но, с другой стороны, мы не знаем, что будет через неделю - будут ли новые ракетные удары, возникнут ли другие обстоятельства.

Есть много факторов, которые влияют на ситуацию. Например, президент США Трамп ведет переговоры с Путиным, и эти процессы, безусловно, касаются Украины. Поэтому, возможно, это также будет иметь определенные последствия.

Помните, когда Путин несколько месяцев назад комментировал атаки по энергетическим объектам России, преимущественно нефтеперерабатывающим заводам в приграничных областях? Да, они создают определенные проблемы, но это локальные случаи - одна-две области. Это не сравнимо с тем масштабом, который имеем мы, когда поражения происходят по всей стране или сразу в нескольких регионах.

И тогда была позиция Путина: если мы видим такие удары, то мы, мол, будем усиливать удары по энергетическим объектам Украины. Я, к сожалению, не видел самого видео, но из цитат понял, что возникла дискуссия: кто же первым начал обстреливать энергетику? В условиях войны это выглядит довольно дико, но со слов Путина можно понять, что Россия отталкивается от подрыва ветвей "Северного потока-2", что произошло еще до масштабных ракетных атак РФ по Украине в октябре 2022 года. Мол, это было формальным основанием для дальнейших ударов. Но никто до сих пор не доказал, кто именно взорвал те газопроводы. Поэтому интересно наблюдать, как ищут объяснения и аргументы, почему все происходит именно так.

Другая сторона вопроса - сам факт ударов по энергетической инфраструктуре. Даже сейчас, когда РФ наносит удары по газовой инфраструктуре, часто звучит логичный вопрос: почему их не было раньше? Так же, когда полномасштабная война только начиналась, до августа 2022 года Запорожская АЭС работала и подавала электроэнергию в энергосистему Украины. Ударов по энергетическим объектам тогда почти не было, за исключением нефтеперерабатывающего завода, который цепочкой поставлял топливо, в том числе и армии. Потом удары начались, хотя, возможно, что они могли быть нанесены и раньше.

Мне кажется, что военная логика заключалась не в том, чтобы сразу вывести из строя всю энергосистему Украины. Потому что это на самом деле просто, и это все понимают. Возможность такого сценария в прошлом году фактически признавали на уровне президента и премьер-министра. Тогда акцентировалось внимание на том, что Россия может нанести удары по объектам, связанным с инфраструктурой АЭС, которые могут иметь серьезные последствия. И это, конечно, опасно.

Значит, сейчас россияне могут повторить то же самое, я правильно понимаю?

Этот риск не отменяется. Если уж мы часто вспоминаем Путина, то помните, когда шла речь о Запорожской АЭС, он фактически говорил о ней как о "своем" объекте - они создали там хозяйствующий субъект, приехали люди из России, те, кто остался в оккупированном Энергодаре, тоже продолжают работать на станции. При этом Путин подчеркивал: "В Украине же тоже есть атомные электростанции". И эта игра слов тоже непростая.

Стратегия России в заключается постепенном истощении Украины - в том числе ее энергосистемы. Это влияет на экономику, производство, социальную жизнь людей. Целью РФ не является сразу вывести систему из строя, а действовать постепенно: то удары по крупным станциям, то по подземным газохранилищам, то по газовым месторождениям, то по объектам, которые очищают и подают газ в сети.

Это должно быть для нас сигналом: думаю, что соответствующие службы и оборонные структуры тоже это видят и наверняка делают выводы, потому что это заметно.

Сейчас мы видим определенные объемы отключений. Что будет дальше, если россияне продолжат атаки, ведь до конца зимы еще много времени, и есть риск, что обстрелы будут не единичными. Какие ваши прогнозы по электроснабжению? Будет ли электричество в достаточном объеме?

Точно предсказать невозможно. Если брать предыдущие отопительные сезоны - декабрь, январь, февраль - масштабных целевых ударов по энергосистеме в зимний период не было. Прифронтовые зоны, конечно, всегда страдали, без привязки к сезону, это касается также и Харьковской, частично Днепропетровской и Одесской областей.

В декабре прошлого года были повторные удары по тепловым электростанциям. Но они и так не работали: ремонтные работы на некоторых только начинались, на других - еще даже не начались.

Оптимистического сценария я не вижу - есть только нейтральный и пессимистический. Нейтральный сценарий - это теплая зима. Но в нее лично я не верю. Я не верил ни в первую теплую зиму, ни во вторую, ни в третью. Когда закончилась третья теплая зима, люди взбодрились - мол, отключений не было, все хорошо. Поэтому ошибочно возникла мысль (и это нормально, потому что человек верит в лучшее), что все отремонтировали, все защитили, противовоздушная оборона работает. Но оказалось, что и теплая погода сыграла свою роль, и отсутствие массированных обстрелов. А уже весной 2025 года Россия фактически изменила направление ударов и стала делать акцент на газовой сфере. Поэтому нейтральный сценарий, на мой взгляд, - это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 - нет.

Это если будет теплая зима?

Да, если зима будет теплой, мягкой, и, соответственно, удастся немного сэкономить, а также если не будет ракетных обстрелов - особенно критических, - тогда, возможно, мы как-то пройдем этот период.

Опять же, это в первую очередь будет касаться наиболее уязвимых регионов - Харькова, Сумской и Черниговской областей. Их энергосистема пострадала: они и раньше были слабыми с точки зрения генерации, производства электроэнергии и распределения подстанций.

Там, знаете, эффект домино: стоит одному звену выйти из строя - и вся система "падает". К сожалению, эти регионы остаются уязвимыми. Так же и Одесская область - большая, но слабая в части собственной генерации и распределения. Там тоже часто возникают нарушения. Плюс это важный транспортный хаб - через этот южный коридор проходит много маршрутов. Из-за этого, кстати, последние месяцы по Укрзализныце также наносили удары. Но ключевые проблемные регионы - это Сумская и Черниговская области.

Киев тоже, да?

Да, и Киев. Сейчас город оказался в достаточно проблемной зоне, но будем смотреть, как будет развиваться ситуация. А вот в других областях, возможно, графики отключений будут мягче. Там может быть больше электроэнергии в течение суток - не 12 часов, а, например, 14-16. Это в случае теплой зимы. Это то, что я называю нейтральным сценарием. Промышленность, конечно, будут ограничивать максимально - это однозначно.

А вот пессимистический, или, как я его бы назвал реалистичный сценарий, базируется на том, что мы живем в климатической зоне с довольно холодной зимой. И вполне возможны антициклоны - иногда даже два за зиму, когда по полторы недели держатся устойчивые морозы. То есть фактически может быть даже месяц, когда температура будет держаться ниже нуля. Речь идет не просто о -10°C ночью и -3°C днем, а о периодах, когда ночью будет -16...-17°C, а днем -10...-7°C. Я привожу эти цифры, чтобы люди лучше понимали масштаб.

Потому что средние температуры, которые публикует Укргидрометцентр, не показательны - они усредненные, и могут выглядеть как "минус два". А на самом деле в это время могут быть существенно ниже показатели. Поэтому если зима будет даже не слишком суровой, но просто стабильно холодной, тогда все будет упираться в стабильность работы атомных электростанций.

Что тогда будет с отключениями?

Как это было в прошлом году: некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью. Это не каждый день, но это возможно в пиковые периоды во время холодов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки. Мне трудно сказать, сколько таких дней будет из 90 дней зимы, но пару таких недель вполне возможно, и это уже много. Потому что при такой ситуации жизнь фактически замирает - никто не будет учиться, работать даже учитывая наличие генераторов. Понятно, что промышленность будет закрывать свои потребности, но это также будет упираться в топливо, доставку и тому подобное. Одно дело, когда отключили свет один раз - на два, три дня или даже на неделю: все помучились, пережили, выдохнули - и все.

А совсем другое - когда это происходит системно: неделю, вторую, третью, четвертую... Поэтому, например, я даже не сомневаюсь, что если ситуация с газом будет сложной, то могут объявить долговременные каникулы - и для студентов, и для школьников, и даже детские сады могут временно закрыть, фактически остановив работу. Потому что просто может быть холодно.

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

