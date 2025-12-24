Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

Из-за массированных обстрелов РФ и критической ситуации в энергосистеме, в Украине обновили графики отключения света, расширив ограничения.

https://glavred.info/energy/situaciya-kriticheskaya-poyavilis-obnovlennye-grafiki-otklyucheniya-24-dekabrya-10726826.html Ссылка скопирована

Обновленные графики отключения света на 24 декабря/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Из-за массированных обстрелов РФ в Украине введены обновленные графики отключений

В отдельных регионах введены аварийные отключения

Ограничения будут действовать в течение суток

В Украине действуют обновленные графики отключения света. Причиной усиления ограничений стали последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. В отдельных регионах введены аварийные отключения.

Почасовые графики и ограничения мощности применяются в течение всех суток. Новые объемы ограничений опубликовали в ДТЭК.

видео дня

Обновленные графики отключения света для Киева

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 02:00 до 09:00;

с 13:00 до 19:30;

с 23:00 до 24:00;

очередь 1.2:

с 02:00 до 09:00;

с 12:30 до 19:30;

с 23:00 до 24:00;

очередь 2.1:

с 02:00 до 05:30;

с 12:30 до 19:30;

с 23:00 до 24:00;

очередь 2.2:

с 02:00 до 05:30;

с 12:30 до 19:30;

с 23:00 до 24:00;

очередь 3.1:

с 00:00 до 02:00;

с 05:30 до 12:30;

с 16:00 до 23:00;

очередь 3.2:

с 07:00 до 12:30;

с 16:00 до 23:00;

очередь 4.1:

с 05:30 до 12:30;

с 16:00 до 23:00;

очередь 4.2:

с 00:00 до 02:00;

с 05:30 до 09:30;

с 16:00 до 23:00;

очередь 5.1:

с 00:00 до 02:00;

с 10:00 до 16:00;

с 19:30 до 24:00;

очередь 5.2:

с 00:00 до 02:00;

с 09:00 до 16:00;

с 19:30 до 24:00;

очередь 6.1:

с 00:00 до 02:00;

с 09:00 до 16:00;

с 19:30 до 24:00;

очередь 6.2:

с 00:00 до 05:30;

с 09:00 до 16:00;

с 19:30 до 24:00;

Обновленные графики отключения света для Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1: с 03:00 до 10:00;

с 03:00 до 10:00; с 13:30 до 19:00

очередь 1.2:

с 03:00 до 10:00;

с 13:30 до 19:00

очередь 2.1:

с 03:00 до 06:30;

с 13:30 до 20:30

очередь 2.2:

с 03:00 до 06:30;

с 13:30 до 20:30

очередь 3.1:

с 00:00 до 03:00;

с 06:30 до 13:30;

с 17:00 до 22:00

очередь 3.2:

с 00:00 до 02:00;

с 06:30 до 10:00;

с 17:00 до 24:00

очередь 4.1:

с 06:30 до 13:30;

с 17:00 до 20:30

очередь 4.2:

с 07:00 до 13:30;

с 17:00 до 20:30

очередь 5.1:

с 00:00 до 06:30;

с 10:00 до 17:00;

с 20:30 до 24:00

очередь 5.2:

с 00:00 до 03:00;

с 10:00 до 17:00;

с 20:30 до 24:00

очередь 6.1:

с 00:00 до 03:00;

с 10:00 до 17:00;

с 20:30 до 24:00

очередь 6.2:

с 00:00 до 03:00;

с 10:00 до 17:00;

с 20:30 до 24:00

Обновленные графики отключения света для Днепропетровщины

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 01:30 до 05:00;

с 07:00 до 08:30;

с 12:00 до 19:00;

с 22:30 до 24:00

очередь 1.2:

с 01:30 до 05:00;

с 12:00 до 19:00;

с 22:30 до 24:00

очередь 2.1:

с 01:30 до 05:00;

с 12:00 до 19:00;

с 22:30 до 24:00

очередь 2.2:

с 01:30 до 08:30;

с 12:00 до 19:00;

с 22:30 до 24:00

очередь 3.1:

с 01:30 до 08:30;

с 10:00 до 12:00;

с 15:30 до 22:30

очередь 3.2:

с 00:00 до 01:30;

с 05:00 до 08:30;

с 15:30 до 22:30

очередь 4.1:

с 00:00 до 01:30;

с 05:00 до 12:00;

с 15:30 до 22:30

очередь 4.2:

с 05:00 до 12:00;

с 15:30 до 22:30

очередь 5.1:

с 00:00 до 01:30;

с 08:30 до 15:30;

с 19:00 до 24:00

очередь 5.2:

с 00:00 до 01:30;

с 08:30 до 15:30;

с 19:00 до 24:00

очередь 6.1:

с 00:00 до 02:00;

с 08:30 до 15:30;

с 19:00 до 24:00

очередь 6.2:

с 00:00 до 05:00;

с 08:30 до 12:00;

с 13:00 до 15:30;

с 19:00 до 24:00.

В Минэнерго сообщили, что в результате ночной атаки на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро зафиксированы новые обесточивания в таких областях:

Сумская

Днепропетровская

Херсонская

Харьковская

Черниговская

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденного оборудования.

Сегодня графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса действуют с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины. Актуальные графики публикуются на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Как сообщает "Укрэнерго", в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Отмечается, что ситуация может меняться, поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями на страницах облэнерго.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред