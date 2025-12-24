Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

Кратко:
- Из-за массированных обстрелов РФ в Украине введены обновленные графики отключений
- В отдельных регионах введены аварийные отключения
- Ограничения будут действовать в течение суток
В Украине действуют обновленные графики отключения света. Причиной усиления ограничений стали последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. В отдельных регионах введены аварийные отключения.
Почасовые графики и ограничения мощности применяются в течение всех суток. Новые объемы ограничений опубликовали в ДТЭК.
Обновленные графики отключения света для Киева
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 02:00 до 09:00;
- с 13:00 до 19:30;
- с 23:00 до 24:00;
- очередь 1.2:
- с 02:00 до 09:00;
- с 12:30 до 19:30;
- с 23:00 до 24:00;
- очередь 2.1:
- с 02:00 до 05:30;
- с 12:30 до 19:30;
- с 23:00 до 24:00;
- очередь 2.2:
- с 02:00 до 05:30;
- с 12:30 до 19:30;
- с 23:00 до 24:00;
- очередь 3.1:
- с 00:00 до 02:00;
- с 05:30 до 12:30;
- с 16:00 до 23:00;
- очередь 3.2:
- с 07:00 до 12:30;
- с 16:00 до 23:00;
- очередь 4.1:
- с 05:30 до 12:30;
- с 16:00 до 23:00;
- очередь 4.2:
- с 00:00 до 02:00;
- с 05:30 до 09:30;
- с 16:00 до 23:00;
- очередь 5.1:
- с 00:00 до 02:00;
- с 10:00 до 16:00;
- с 19:30 до 24:00;
- очередь 5.2:
- с 00:00 до 02:00;
- с 09:00 до 16:00;
- с 19:30 до 24:00;
- очередь 6.1:
- с 00:00 до 02:00;
- с 09:00 до 16:00;
- с 19:30 до 24:00;
- очередь 6.2:
- с 00:00 до 05:30;
- с 09:00 до 16:00;
- с 19:30 до 24:00;
Обновленные графики отключения света для Киевской области
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1: с 03:00 до 10:00;
- с 13:30 до 19:00
- очередь 1.2:
- с 03:00 до 10:00;
- с 13:30 до 19:00
- очередь 2.1:
- с 03:00 до 06:30;
- с 13:30 до 20:30
- очередь 2.2:
- с 03:00 до 06:30;
- с 13:30 до 20:30
- очередь 3.1:
- с 00:00 до 03:00;
- с 06:30 до 13:30;
- с 17:00 до 22:00
- очередь 3.2:
- с 00:00 до 02:00;
- с 06:30 до 10:00;
- с 17:00 до 24:00
- очередь 4.1:
- с 06:30 до 13:30;
- с 17:00 до 20:30
- очередь 4.2:
- с 07:00 до 13:30;
- с 17:00 до 20:30
- очередь 5.1:
- с 00:00 до 06:30;
- с 10:00 до 17:00;
- с 20:30 до 24:00
- очередь 5.2:
- с 00:00 до 03:00;
- с 10:00 до 17:00;
- с 20:30 до 24:00
- очередь 6.1:
- с 00:00 до 03:00;
- с 10:00 до 17:00;
- с 20:30 до 24:00
- очередь 6.2:
- с 00:00 до 03:00;
- с 10:00 до 17:00;
- с 20:30 до 24:00
Обновленные графики отключения света для Днепропетровщины
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 01:30 до 05:00;
- с 07:00 до 08:30;
- с 12:00 до 19:00;
- с 22:30 до 24:00
- очередь 1.2:
- с 01:30 до 05:00;
- с 12:00 до 19:00;
- с 22:30 до 24:00
- очередь 2.1:
- с 01:30 до 05:00;
- с 12:00 до 19:00;
- с 22:30 до 24:00
- очередь 2.2:
- с 01:30 до 08:30;
- с 12:00 до 19:00;
- с 22:30 до 24:00
- очередь 3.1:
- с 01:30 до 08:30;
- с 10:00 до 12:00;
- с 15:30 до 22:30
- очередь 3.2:
- с 00:00 до 01:30;
- с 05:00 до 08:30;
- с 15:30 до 22:30
- очередь 4.1:
- с 00:00 до 01:30;
- с 05:00 до 12:00;
- с 15:30 до 22:30
- очередь 4.2:
- с 05:00 до 12:00;
- с 15:30 до 22:30
- очередь 5.1:
- с 00:00 до 01:30;
- с 08:30 до 15:30;
- с 19:00 до 24:00
- очередь 5.2:
- с 00:00 до 01:30;
- с 08:30 до 15:30;
- с 19:00 до 24:00
- очередь 6.1:
- с 00:00 до 02:00;
- с 08:30 до 15:30;
- с 19:00 до 24:00
- очередь 6.2:
- с 00:00 до 05:00;
- с 08:30 до 12:00;
- с 13:00 до 15:30;
- с 19:00 до 24:00.
В Минэнерго сообщили, что в результате ночной атаки на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро зафиксированы новые обесточивания в таких областях:
- Сумская
- Днепропетровская
- Херсонская
- Харьковская
- Черниговская
Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденного оборудования.
Сегодня графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса действуют с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины. Актуальные графики публикуются на официальных ресурсах операторов системы распределения.
Как сообщает "Укрэнерго", в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Отмечается, что ситуация может меняться, поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями на страницах облэнерго.
Читайте также:
- РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ривненская область без света, ситуация сложная
- Сочельник без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря
- Отключение света для Днепропетровской области: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабря
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред