Из-за массированной атаки РФ: в УЗ сообщили о задержках и изменениях в движении поездов

Основное:
- Массированный удар РФ повредил железную дорогу
- "Укрзализныця" предупреждает о возможных изменениях в движении
- Поезда Ивано-Франковск - Черкассы и Черкассы - Киев уже курсируют альтернативными маршрутами с задержками
В ночь на 22 октября Россия осуществила массированный удар по территории Украины, следствием которого стало повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram, часть участков осталась без электроснабжения, что усложнило движение поездов.
Изменения в маршрутах и графиках:
Поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, вынужден изменить маршрут в пределах Киевской области. Ожидаемая задержка - до 2 часов.
Поезд №793/794 Черкассы - Киев также будет курсировать альтернативным путем, с задержкой примерно на час.
"Укрзализныця" предупреждает о возможных изменениях в движении пригородных поездов. Информацию обещают обновлять оперативно.
Пассажирам советуют
Следить за обновлениями в приложении "Укрзализныци" или на официальном сайте, чтобы вовремя узнать об изменениях в расписании.
Этот инцидент - еще одно напоминание об уязвимости критической инфраструктуры в условиях войны. Украинские железнодорожники работают над восстановлением поврежденных участков, чтобы как можно быстрее вернуть стабильность в пассажирское сообщение.
Что говорит эксперт по отключениям света в Украине - чего ожидать
За последние недели украинская энергетическая и газовая инфраструктура получили повреждения из-за российских атак. В результате по всей Украине вводятся экстренные отключения, а в остальное время потребителей призывают экономить не только электроэнергию, но и газ.
В интервью Главреду эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, при каких условиях Украина перейдет на жесткие графики отключений, какие города будут наиболее уязвимыми к отключениям и почему Россия изменила тактику ударов по инфраструктуре.
Атака на Украину в ночь на 22 октября 2025 года
В ночь на 22 октября Украина подверглась массированной атаке врага. В ряде регионов прогремели взрывы.
Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие. Без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОГА.
В Киеве также прогремели взрывы. Столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках. Погибли два человека.
