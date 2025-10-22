Укр
Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Юрий Берендий
22 октября 2025, 04:45
Россия способна вести боевые действия до лета 2026 года, после этого времени ее армия будет истощена и начнутся украинские контрудары, указывает эксперт.
Когда закончится война - появился тревожный прогноз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Гетьман:

  • Активные боевые действия могут прекратиться уже к лету 2026 года
  • Украина должна провести выборы президента и Рады
  • Армия РФ истощится к середине 2026 года

Война России против Украины скорее всего не закончится до конца текущего года. Россия сможет вести боевые действия до лета 2026 года. Об этом в чате на Главреде рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

"Думаю, что активные боевые действия могут прекратиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность", - указывает он.

Гетьман подчеркнул, что Украине необходимо провести выборы президента и Верховной Рады, чтобы избежать сомнений в легитимности власти. При этом речь не идет о смене нынешних высших чиновников, а об обеспечении прозрачности и законности процесса. Россия же пытается использовать это, чтобы привести к власти в Украине пророссийски настроенных людей и протолкнуть "пятую колонну" в парламент. Она может согласиться на перемирие, надеясь на такой результат. Если этого не произойдет в этом году, летом 2026 года РФ испытает истощение.

"Россия продержится максимум до осени 2026 года, а дальше она будет заинтересована в прекращении боевых действий через определенные договоренности. Ее армия к тому времени будет истощена, поэтому начнутся наши контрудары, и мы сможем нанести очень мощные контрудары", - добавил аналитик.

Гетьман отметил, что Россия, чтобы предотвратить нашу победу и вытеснение ее войск с нашей территории силой, сразу заговорит о желании мира и переговоров. Однако до середины 2026 года ей хватит сил для ведения активных боевых действий.

Смотрите видео, в котором майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман рассказал, может ли остановиться война в 2026 году, почему нужны удары по Кремлю и Останкино, а также какой страх Путина способна реализовать Украина:

Что может ускорить окончание войны - прогноз Жданова

Как писал Главред, полковник ВСУ и военный эксперт Олег Жданов предполагает, что боевые действия могут завершиться в конце 2025-го или в 2026 году.

По его словам, нынешняя война перешла в формат истощения, и ее завершение будет зависеть не от политических договоренностей или текущей ситуации на фронте, а от момента, когда одна из сторон признает свое поражение. По мнению эксперта, 2026 год выглядит наиболее вероятным для этого сценария.

В то же время Жданов отметил, что более жесткие действия и "закручивание гаек" могли бы ускорить завершение войны.

"Если сегодня отключить Россию от SWIFT и прекратить заводить туда валюту, допустим, за те же энергоносители, российская финансовая система, а вслед за ней и российская экономика схлопнутся в течение нескольких месяцев. Усиление санкций просто ускорило бы процесс", - считает он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают механизированные штурмы вблизи села Малая Токмачка на Запорожье, к которым, по данным военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, враг готовился почти полгода.

Между тем, как сообщает Bloomberg, европейские государства совместно с Украиной разрабатывают план на 12 пунктов, целью которого является остановить российскую агрессию и установить условия прекращения войны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к завершению войны, однако именно Россия препятствует дипломатическому урегулированию и продолжает уклоняться от мирных решений.

О персоне: Алексей Гетьман

Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

