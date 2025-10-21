Укр
Читать на украинском
12 шагов для мира - Украина и Европа готовят план окончания войны, его условия

Юрий Берендий
21 октября 2025, 20:15обновлено 21 октября, 20:48
Украина и Европа готовят план, который предусматривает прекращение войны с РФ и фиксацию линии фронта на текущих позициях без уступок Кремлю, указывает СМИ.
12 шагов для мира - Украина и Европа готовят план окончания войны, его условия
Украина и Европа готовят план на 12 пунктов для окончания войны, детали

О чем говорится в материале Bloomberg:

  • Украина и страны Европы разработают план на 12 пунктов по окончанию войны
  • Пока нет признаков, что Путин согласится уступить своими максималистскими требованиями

Страны Европы совместно с Украиной работают над 12-пунктным соглашением, направленным на прекращение войны России против Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с содержанием документа.

В документе предусматривается фиксация линии фронта на текущих позициях, без учета новых требований российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о передаче Украине части территорий в обмен на мирную договоренность.

После того как Россия согласится на перемирие, согласно документу, который совместно разрабатывают европейские страны и Украина, стороны должны обязаться:

  1. Ввести перемирие;
  2. создать мирный совет под председательством президента США Дональда Трампа, который будет осуществлять контроль за выполнением плана;
  3. прекратить любые дальнейшие территориальные продвижения;
  4. обеспечить возвращение всех депортированных украинских детей;
  5. провести обмен военнопленными;
  6. предоставить Украине гарантии безопасности и финансовую поддержку для восстановления после войны;
  7. способствовать ускоренному вступлению Украины в Европейский Союз;
  8. постепенно снять санкции с России;
  9. вернуть 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка РФ только после того, как Москва согласится финансово присоединиться к восстановлению Украины;
  10. восстановить ограничения в случае нового нападения России;
  11. начать переговоры между Москвой и Киевом по управлению временно оккупированными территориями;
  12. ни Европа, ни Украина не признают юридически оккупированные украинские территории российскими.

СМИ сообщают, что детали мирного плана еще окончательно не согласованы и могут претерпеть изменения. Источники, участвовавшие в частных переговорах, отмечают, что документ потребует одобрения Вашингтона, и на этой неделе в США могут прибыть европейские чиновники.

"Это предложение перекликается с призывами Трампа на прошлой неделе немедленно заморозить конфликт на существующих линиях фронта перед началом переговоров. Союзники Украины из так называемой Коалиции желающих соберутся в пятницу. На саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе в четверг будут обсуждаться дополнительные санкции против Кремля, а также финансовая помощь Украине за счет использования замороженных активов российского центрального банка", - говорится в материале.

По информации Bloomberg, союзники Украины не наблюдают никаких признаков того, что Путин готов уступить своими максималистскими требованиями. В то же время, по словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, Трамп некоторое время демонстрировал готовность усилить давление на Россию, но после телефонного разговора с Путиным, вероятно, снова смягчил позицию.

Во время этого разговора, по словам источников, российский лидер снова требовал, чтобы Украина передала всю восточную часть Донбасса. Несмотря на более чем 11 лет боевых действий, российские войска не смогли полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей, и достижение этого могло бы занять еще много лет - если вообще возможно.

В материале резюмируется, что пока также неизвестно, готова ли Москва на территориальные уступки в других регионах. Кроме незаконно аннексированного в 2014 году Крыма и части Донбасса, Россия продолжает частично оккупировать Запорожскую и Херсонскую области.

Как может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог Петр Олещук отметил, что сейчас сценарии окончания войны выглядят непредсказуемыми, ведь Россия не демонстрирует готовности остановить агрессию и, наоборот, стремится выиграть время. По его словам, когда Москва "дотянет" до нужного момента, ситуация может существенно измениться.

По мнению эксперта, наиболее реалистичным сценарием сейчас является замораживание конфликта вдоль линии фронта, после чего обе стороны будут готовиться к возможному новому этапу боевых действий. В то же время он предполагает, что определенные признаки такого "замораживания" могут появиться уже до конца этого года.

"Тем не менее, замораживание войны и начало долговременной холодной войны между Россией и Украиной, как по мне, наиболее вероятный сценарий. И эта холодная война будет до тех пор, пока какие-то политические изменения не произойдут в самой России. А это может произойти очень и очень нескоро", - отметил он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова завершить войну, однако именно Россия делает все возможное, чтобы избежать дипломатического урегулирования.

Также, стало известно, что запланированная встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште не состоится. Подготовку к саммиту неожиданно остановили, заявил журналист Гаррет Хааке.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, давление президента США Дональда Трампа на Москву и Киев уже способствовало определённому приближению сторон к перемирию, ведь американский лидер стремится к скорейшему завершению войны

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

