"Муж нигде не смог найти 95-й": в РФ бензиновый кризис набирает обороты

Марина Фурман
21 октября 2025, 20:38
В еще трех регионах России ввели ограничения на продажу бензина.
В России растет количество регионов, где ограничили продажу бензина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вкратце:

  • Еще три региона России столкнулись с масштабным дефицитом топлива
  • АЗС продают не более 20 литров бензина "в одни руки"

Вследствие дроновых атак на российские НПЗ, в стране-агрессоре бензиновый кризис набирает обороты. На автозаправочных станциях "Байкальской региональной компании" (БРК) в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье остановили свободную продажу бензина, введя ограничения на продажу топлива в одни руки. Об этом сообщает Mosсow Тimes со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что с 21 октября на АЗС сети продают не более 20 литров бензина АИ-92 "в одни руки". Ограничения ввели на неопределенный срок.

Ограничения на заправках коснулись Иркутска и Ангарска, столицы Бурятии Улан-Удэ и Заиграевского района Бурятии.

"В субботу (18 октября) мужчина не смог найти 95-й. Нигде. Заливал 100-й. А на 92-й была огромная очередь, не смог продраться", - пожаловалась одна из жительниц Ангарска.

Не более 20 литров можно теперь залить и на заправках сети "Корс" в Чите и Забайкальском крае.

Сбои также зафиксировали на автозаправках "Газпромнефти" в Красноярске, сообщил местный журналист Дмитрий Полушин. По его словам, на АЗС образовались очереди из желающих приобрести бензин марки АИ-92:

"На кассе говорят: вам повезло, вы последний, кому достался 92-й бензин. А тут еще цены рублей по 58 за литр. Остальные просто разворачивают".

Издание констатирует, что дефицит бензина наблюдается по меньшей мере в 57 регионах РФ.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 19 октября Силы обороны Украины провели ряд успешных атак по стратегическим целям на территории России. Были поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, база горюче-смазочных материалов в Бердянске.

Днями ранее подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали город Котово Волгоградской области РФ. На территории предприятия "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" возникли пожары.

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

НПЗ Удары вглубь РФ
