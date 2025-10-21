"Муж нигде не смог найти 95-й": в РФ бензиновый кризис набирает обороты

В еще трех регионах России ввели ограничения на продажу бензина.

В России растет количество регионов, где ограничили продажу бензина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Еще три региона России столкнулись с масштабным дефицитом топлива

АЗС продают не более 20 литров бензина "в одни руки"

Вследствие дроновых атак на российские НПЗ, в стране-агрессоре бензиновый кризис набирает обороты. На автозаправочных станциях "Байкальской региональной компании" (БРК) в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье остановили свободную продажу бензина, введя ограничения на продажу топлива в одни руки. Об этом сообщает Mosсow Тimes со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что с 21 октября на АЗС сети продают не более 20 литров бензина АИ-92 "в одни руки". Ограничения ввели на неопределенный срок.

Ограничения на заправках коснулись Иркутска и Ангарска, столицы Бурятии Улан-Удэ и Заиграевского района Бурятии.

"В субботу (18 октября) мужчина не смог найти 95-й. Нигде. Заливал 100-й. А на 92-й была огромная очередь, не смог продраться", - пожаловалась одна из жительниц Ангарска.

Не более 20 литров можно теперь залить и на заправках сети "Корс" в Чите и Забайкальском крае.

Сбои также зафиксировали на автозаправках "Газпромнефти" в Красноярске, сообщил местный журналист Дмитрий Полушин. По его словам, на АЗС образовались очереди из желающих приобрести бензин марки АИ-92:

"На кассе говорят: вам повезло, вы последний, кому достался 92-й бензин. А тут еще цены рублей по 58 за литр. Остальные просто разворачивают".

Издание констатирует, что дефицит бензина наблюдается по меньшей мере в 57 регионах РФ.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 19 октября Силы обороны Украины провели ряд успешных атак по стратегическим целям на территории России. Были поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, база горюче-смазочных материалов в Бердянске.

Днями ранее подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали город Котово Волгоградской области РФ. На территории предприятия "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" возникли пожары.

