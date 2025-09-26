Масштабы пожара поражают: в России с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, детали

Известно, что в результате аварии есть пострадавшие.

Поезд сошел с рельсов в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В России столкнулись поезд и большегрузный автомобиль

С рельсов сошло 18 вагонов с топливом

На месте аварии начался масштабный пожар

В Смоленской области страны-агрессора России на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. С рельсов сошло 18 вагонов с топливом. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Известно, что авария произошла около 07:26 по местному времени между станциями Рудня и Голинки Московской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближением грузового поезда.

Россияне заявляют, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Согласно данным, из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу.

Кроме того, в результате аварии с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином. Там начался масштабный пожар. Движение поездов на участке приостановлено.

Авария на железной дороге в РФ - видео:

Дефицит бензина в России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что уже начался дефицит бензина во многих регионах России.

Он отметил, что бензин по талонам уже отпускают в Крыму, да и то не всем. Аналогичный вопрос встал в Приморье.

По его словам, у россиян возникают сложности с производством высококачественных видов топлива, из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтепереработки.

Пожары в России - последние новости

Как сообщал Главред, 18 сентября неизвестные дроны атаковали нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим" в Салавате в российском Башкортостане. На месте возник пожар.

В ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области. Очевидцы также опубликовали кадры взрывов и пожара.

Кроме того, украинские дроны в ночь на 28 августа атаковали страну-агрессора Россию. Обломки одного из дронов вызвали пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике. Это село находится всего в 10 километрах напрямую от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина.

