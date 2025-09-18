Огромный столб дыма и пожар: украинские дроны остановили работу НПЗ в России

Одно из предприятий расположено в 1400 километрах от границы с Украиной.

Удар по нефтехимическому комплексу / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Дроны атаковали нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим"

Предприятие считается одним из крупнейших нефтехимических заводов России

Также подразделениями ССО был поражен Волгоградский НПЗ

Неизвестные дроны атаковали нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим" в Салавате в российском Башкортостане. На месте возник пожар. Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Губернатор Башкортостана Радий Хабиров заявил, что атаку совершили два беспилотника.

По его словам, погибших и пострадавших нет. Степень повреждений выясняется.

"Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте", - написал он.

По сети распространяются кадры с пожаром. Предположительно, под удар попала установка первичной переработки сырой нефти.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также писал об ударе по нефтехимическому комплексу.

"Салават, Башкортостан. 1400 км от Украины. Дроны поразили "Газпром нефтехим"", - говорится в сообщении.

Он также опубликовал фото пожара на предприятии.

Стоит добавить, что предприятие считается одним из крупнейших нефтехимических заводов России, входящее в структуру "Газпрома". Там производят жидкое топливо, бутиловые спирты, полиэтилен высокой плотности, азотные удобрения. Мощность комплекса - 11,7 млн тонн нефти в год.

Удар по Волгоградскому НПЗ

Кроме того, Силы специальных операций сообщили, что в ночь на 18 сентября подразделениями ССО был поражен Волгоградский НПЗ, что в Волгоградской области РФ.

Отмечается, что Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в РФ.

"По предварительной информации, остановлена работа НПЗ. Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", - говорится в сообщении.

Российские НПЗ / инфографика: Главред

Удары по НПЗ в РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что эффект от украинских ударов по портам и НПЗ России очень существенный.

"Для РФ все это очень больно, поскольку бьет по ее нефтепереработке и возможности обеспечивать себя топливом. А с началом осени и снижением температур спрос на топливо, конечно же, будет расти", - подчеркнул он.

Удары по России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов. Был зафиксирован "прилет" в Гуково в Красносулинском районе. Там после взрывов исчез свет.

В ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. Вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители писали в соцсетях, что после атаки объект загорелся.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

