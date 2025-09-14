Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗ

В городе раздавались громкие взрывы и виднелись вспышки огня.

Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Дроны атаковали Ленинградскую область РФ

Под удар попал Киришский нефтеперерабатывающий завод

Этот объект очень важен для оккупантов

Ночью 14 сентября Ленинградскую область страны-агрессора России снова атаковали дроны. Они были направлены на стратегические объекты нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

По его словам, БпЛА поразили Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Он подчеркнул, что этот объект важен для оккупантов, ведь производит высокооктановые бензины и все виды топлива. Его мощность - 20 миллионов тонн продукции в год.

"Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - написал "Мадьяр".

Стоит заметить, что в ночь на 14 сентября жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей сообщали о громких взрывах и вспышках огня ориентировочно в 02:30 по местному времени.

Атака на Киришский НПЗ - видео:

Последствия ударов по российским НПЗ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что уже начался дефицит бензина во многих регионах России, поскольку удары ВСУ по нефтегазовой инфраструктуре запускают цепную реакцию.

"Кумулятивный эффект от украинских ударов по портам и НПЗ очень существенный. Очевидно, что для РФ все это очень больно, поскольку бьет по ее нефтепереработке и возможности обеспечивать себя топливом", - подчеркнул он.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

8 сентября в Пензе прогремела серия взрывов, в результате которых была остановлена единая система нефтепроводов. Две магистральные трубы с пропускной способностью около 2 миллионов баррелей в сутки вышли из строя.

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. Вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители писали в соцсетях, что после атаки объект загорелся.

О персоне: "Мадьяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

