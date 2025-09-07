Укр
НПЗ и стратегические объекты под ударом: дроны мощно атаковали Россию

Анна Косик
7 сентября 2025, 11:05
197
Детали операции Сил обороны сообщили в Генштабе.
Удар по России
Что известно о последствиях ударов по РФ 7 сентября / Коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот

Основное:

  • Украинские дроны атаковали НПЗ и ЛПДС на территории РФ
  • Во время атаки Росавиация вводила ограничения в нескольких аэропортах

В ночь на 7 сентября в стране-агрессоре России раздавались взрывы. Как сообщают российские СМИ, дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Оперштаб региона сообщил, что на НПЗ вспыхнула одна из технологических установок, в результате падения обломков беспилотника. Пожар площадью несколько квадратных метров якобы уже ликвидировали.

видео дня
инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

В результате атаки остановили работу нескольких аэропортов

ВВС сообщило, что следствием ночной атаки дронов на Россию стало не только поражение НПЗ, но и приостановление полетов в аэропортах "Жуковский" под Москвой, а также Нижнем Новгороде и Волгограде.

Росавиация традиционно объяснила ограничения "временными мерами по приему и выпуску воздушных судов".

Генштаб прокомментировал поражение важных объектов на территории РФ

В Генштабе ВС Украины подтвердили поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Там фиксировались взрывы и пожар в районе объекта. Результаты поражения уточняются.

"Кроме того, подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области РФ. Результаты огневого поражения уточняются", - добавили в Генштабе.

В результате атаки пострадала и ЛВДС в Брянской области

Подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны также поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

В Генштабе отметили, что операция проведена в рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.

"ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10.5 млн. тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии. Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка", - говорится в сообщении.

Удары вглубь России - последние новости

Недавно Силы обороны во второй раз ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Это предприятие имеет годовую мощность в 8,5 млн тонн и производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум. После атаки там также зафиксирован пожар.

Накануне также украинские дроны поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Напомним, Главред писал, что украинские военные нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи, что в Брянской области РФ

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

