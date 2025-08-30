РФ охватили адские пожары: в Генштабе похвастались ударами сразу по двум целям

Удары были частью военных операций, направленных на уменьшение наступательного потенциала и усложнение логистики российских войск.

Дроны атаковали российские НПЗ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com? Exilenova+

Что произошло:

Дроны совершили атаки на два российских нефтеперерабатывающих завода - в Сызрани и Краснодаре

Удары являются частью стратегии Украины по дестабилизации российской экономики и военной логистики

В ночь с 29 на 30 августа город Сызрань в Самарской области России подвергся атаке беспилотников. Местные жители сообщили о серии взрывов, после чего на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. В частности, канал SHOT сообщил, что взрывы прогремели около 4 часов утра, из-за чего жители города проснулись.

Удар по НПЗ в Сызрани

Очевидцы утверждали, что после характерных "хлопков" в районе одного из предприятий поднялся густой дым.

Параллельно другие российские каналы распространили информацию о возгорании на НПЗ и опубликовали фото и видео с места происшествия.

Позже губернатор Самарской области подтвердил факт атаки дронов, однако информацию о пожаре в официальном заявлении он не упомянул.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник предпринял попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации", - написал он в соцсетях.

Впрочем, публикации очевидцев свидетельствуют, что ситуация может выглядеть не так оптимистично, как озвучивают власти.

Атака на НПЗ РФ - видео / фото: тг-канал Главред

Удар по НПЗ в Краснодаре

Той же ночью дроны атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Краснодаре. По данным Telegram-канала Astra, обломки беспилотников повредили технологическую установку, после чего возник пожар на площади около 300 кв. метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. Всех работников НПЗ эвакуировали, а на месте продолжают работать спасатели и пожарные.

Генштаб подтвердил удары по НПЗ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как говорится в сообщении, атака была частью мероприятий по уменьшению наступательного потенциала противника и осложнения логистики горючего для военных РФ.

В ночь на 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ, в координации с другими составляющими Сил обороны, второй раз ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Это предприятие имеет годовую мощность в 8,5 млн тонн и производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум. После атаки там также зафиксирован пожар.

Кроме того, украинские беспилотники поразили Краснодарский НПЗ, который ежегодно производит около 3 млн тонн светлых нефтепродуктов - бензин, дизельное и авиационное топливо. Этот завод активно обеспечивает армию РФ. В результате удара на объекте прогремели взрывы и возник масштабный пожар.

"Результаты огневого поражения уточняются. Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Удары по территории РФ - что известно

Главред недавно писал, что Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ. Украинские военные нанесли удар по линейно-производственной станции в районе поселка Найтоповичи на Брянщине, что в России. В результате этой атаки объект подвергся комплексному огневому поражению.

Также впервые в истории FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами Калибр. Этот удар повредил военный корабль. Ранее дроны атаковали только меньшие суда и катера, поэтому это первый известный случай, когда удар дронов нанес ущерб военному кораблю такого класса.

Кроме этого, в Генштабе рассказали о новой дерзкой операции. Так, в ночь на 28 августа украинские подразделения атаковали несколько важных объектов в России. Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

