Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами Калибр

Анна Ярославская
29 августа 2025, 08:01
Удар стал не только символическим достижением, но и вынудил отправить носитель ракет в ремонт.
Корабль Буян-М
Корабль Буян-М попал под удар в Азовском море

  • Впервые с помощью FPV-дронов поражен российский военный корабль
  • Корвет Буян-М находился в Азовском море на расстоянии более 350 км
  • Для атаки могли использоваться дроны "Рубака" или UJ-26 "Бобер"

Украинские разведчики впервые с помощью FPV-дронов поразили военный корабль – российский корвет Буян-М, являющийся носителем крылатых ракет Калибр. В результате ударов корабль получил повреждения. Ранее дроны атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.

Аналитики Defense Express считают, что был применен именно FPV-дрон для удара по российскому малому ракетному кораблю, который находился в Азовском море на расстоянии более 350 км.

"На такой дальности было обеспечено как управление средствами поражения, так и целеуказание. Потому что для атаки вражеского корабля в первую очередь необходимо знать, где он. [...] Скорее всего, удар был нанесен дронами "Рубака" и/или UJ-26 "Бобер". В результате удара, как заявлено ГУР, выведена из строя РЛС корабля и поражен его борт", - пишут эксперты.

Они отмечают, что кроме исторического достижения и отправки в ремонт носителя Калибров, следует обратить внимание на то, что эта атака показывает беспомощность российских кораблей.

"Потому что на видео довольно четко видно, что Буян-М пытается активно маневрировать, то есть его экипаж знает об угрозе. Но его средства противовоздушной обороны молчат", - обращает внимание Defense Express.

У российского корабля было, чем отразить атаку. В частности, на вооружении судна есть скорострельный артиллерийский комплекс АК 630-М2 "Дуэт", но соответствующим вооружением оккупанты не воспользовались.

Бойцы ГУР в Азовском море охотились за ракетным кораблем проекта Буян-М:

Как писал Главред, 28 августа Департамент активных действий ГУР МО Украины и спецподразделение ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поразили малый ракетный корабль страны-агрессора России проекта 21631 "Буян-М". Этот корабль является носителем крылатых ракет типа "Калибр", которыми РФ неоднократно обстреливала Украину. Повредить корабельную РЛС воинам удалось с помощью удара воздушного дрона.

28 августа спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупационные войска РФ поразили один из кораблей Военно-морских сил ВСУ.

По его словам, один из членов экипажа погиб, еще несколько человек получили ранения. Также продолжается поиск нескольких военных моряков. Корабль находился на реке Дунай, когда его поразил безэкипажный морской катер РФ.

