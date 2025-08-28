Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

Атакованный корабль вывели с боевого дежурства.

https://glavred.info/war/moshchnye-udary-po-rls-i-bortu-voiny-gur-atakovali-raketnyy-korabl-rf-vozle-kryma-10693421.html Ссылка скопирована

Разведчики поразили РЛС и борт корабля / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Что сообщили в ГУР:

Возле Крыма поражен российский ракетный корабль

Воздушный дрон ГУР повредил РЛС корабля

Атакованный корабль покинул район боевого дежурства

28 августа Департамент активных действий ГУР МО Украины и спецподразделение ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поразили малый ракетный корабль страны-агрессора России проекта 21631 "Буян-М".

Как сообщили в ведомстве, этот корабль является носителем крылатых ракет типа "Калибр", которыми РФ неоднократно обстреливала Украину. Повредить корабельную РЛС воинам удалось с помощью удара воздушного дрона.

видео дня

Калибр / Инфографика: Главред

После этого спецназовцы атаковали сам борт носителя "Калибров". Вследствие ударов вражеский корабль был вынужден покинуть район боевого дежурства.

"В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения", - говорится в сообщении.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео атаки на ракетный корабль РФ:

Украина не впервые атакует РФ в Азовском море

В июне 2024 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотниками были атакованы российский буксир и баржа страны-агрессора. В результате удара баржа получила повреждения, а капитан буксира решил вернуться в порт.

Операции ГУР - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ).

Ранее в рамках операции ГУР украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ.

Накануне сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский катер в районе Железного Порта.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред