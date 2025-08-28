Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

Что сообщили в ГУР:
- Возле Крыма поражен российский ракетный корабль
- Воздушный дрон ГУР повредил РЛС корабля
- Атакованный корабль покинул район боевого дежурства
28 августа Департамент активных действий ГУР МО Украины и спецподразделение ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поразили малый ракетный корабль страны-агрессора России проекта 21631 "Буян-М".
Как сообщили в ведомстве, этот корабль является носителем крылатых ракет типа "Калибр", которыми РФ неоднократно обстреливала Украину. Повредить корабельную РЛС воинам удалось с помощью удара воздушного дрона.
После этого спецназовцы атаковали сам борт носителя "Калибров". Вследствие ударов вражеский корабль был вынужден покинуть район боевого дежурства.
"В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения", - говорится в сообщении.
Смотрите видео атаки на ракетный корабль РФ:
Украина не впервые атакует РФ в Азовском море
В июне 2024 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотниками были атакованы российский буксир и баржа страны-агрессора. В результате удара баржа получила повреждения, а капитан буксира решил вернуться в порт.
Операции ГУР - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Краснодарском крае (РФ).
Ранее в рамках операции ГУР украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ.
Накануне сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский катер в районе Железного Порта.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
