Не так, как ожидалось: в Украине в ближайшие месяцы повысят минимальную зарплату

Вместе с минимальной зарплатой вырастет и прожиточный минимум.

Основное:

Минимальная зарплата в 2026 году может быть меньше, чем ожидалось

Уровень прожиточного минимума в Украине должен увеличиться

В Украине может медленнее расти минимальная зарплата, чем правительство ожидало ранее. Об этом говорится в письме Минфина относительно утвержденного второго сценария акроэкономического прогноза, который предусматривает длительную войну.

Если ранее прогнозировалось, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине будет составлять 8688 гривен, то, согласно этому прогнозу, она будет на уровне 8647 гривен.

В 2027 году вместо ожидаемых 9374 гривен минимальной зарплаты украинцы могут получать 9347 гривен, а еще через год 9997 гривен вместо 10059 гривен.

Что будет с прожиточным минимумом

В то же время, уровень прожиточного минимума в 2026 году должен быть больше, чем предварительно спрогнозированный - 3209 гривен на одного человека, вместо 3171 гривны.

Для детей в возрасте до 6 лет он составит 2817 гривен против ранее обнародованных 2783 гривен, для детей от 6 до 18 лет - 3512 гривен вместо 2471 гривны.

На трудоспособных лиц рассчитано 3328 гривен вместо 3288 гривен, а нетрудоспособных - 2595 против 2564 гривен.

Почувствуют ли украинцы с минимальной зарплатой улучшения

Проект госбюджета на 2026-2028 годы предусматривает, что повышение минимальной зарплаты не будет очень ощутимым, а эксперты утверждают, что повышение произойдет лишь на уровне инфляции, поэтому фактически доходы граждан не вырастут.

То же касается и повышения прожиточного минимума, которое запланировано исключительно на спрогнозированную инфляцию.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинским военным хотят значительно поднять зарплаты. Речь идет о тех, кто находится в тылу. Их зарплата может вырасти как минимум до 50 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что профсоюзы предлагают предусмотреть в Украине автоматическую корректировку минимальной зарплаты в случае роста инфляции или средней зарплаты.

Накануне сообщалось, что Национальный банк ожидает, что средняя зарплата в этом году вырастет на 19,0% (г/г). Однако украинцы почти не почувствуют улучшения, ведь средняя инфляция за год составит 13,3%. Таким образом, реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

