Путин живет в мечтах: СМИ узнали, хочет ли диктатор закончить войну в Украине

Анна Косик
28 августа 2025, 11:03
У Путина есть четкая цель, на пути к которой он не останавливается.
Путин хочет, чтобы российская армия прорвалась вглубь территорий Украины

Главное:

  • Путин хочет захватить всю Украину
  • Россия специально затягивает время перед возможными переговорами
  • Кремль надеется, что Украина не получит надежных гарантий безопасности

Кремлевский диктатор Владимир Путин не покидает мечты об обвале фронта и захвате всей территории Украины, а не только отдельных ее частей. Об этом пишет Politico.

Поэтому страна-агрессор Россия пытается запутать американских чиновников, которые ведут диалог с представителями РФ по мирному урегулированию войны.

"Российский лидер хочет обессиленную Украину, неспособную выдерживать военное давление. Все это понимают, кроме Трампа", - говорится в статье.

Российская сторона намеренно рассказывает американцам о "коренных причинах войны", обвиняет во всем Киев и лично президента Владимира Зеленского, а также пытается затянуть время перед переговорами о прекращении войны.

На что надеется Путин

На фоне этих событий у европейских партнеров Украины возникают трудности при попытках увеличить военную и финансовую поддержку Киева, а также с составлением плана предоставления гарантий безопасности Украины после окончания войны.

Если коалиция государств не сможет предоставить Украине соответствующую помощь, Путин может добиться своего и со временем на фронте оккупационные силы РФ прорвутся так, что ВСУ будет трудно отбить утраченные территории. Это станет плацдармом для новой агрессии.

Позиция России относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Путин недавно заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины и во всем виновата лишь западная пропаганда.

Накануне также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в попытке "помешать" переговорам Киева и Москвы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, мол, выдвигает условия для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным "независимо ни от чего".

Ранее СМИ писали, что Россия, вероятно, заинтересована в том, чтобы попытаться заключить соглашение по Украине, которое устраивает Кремль. Впрочем, руководитель государства Владимир Путин готов продолжать войну, его готовность к уступкам остается под вопросом.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

