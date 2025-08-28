Путин живет в мечтах: СМИ узнали, хочет ли диктатор закончить войну в Украине

У Путина есть четкая цель, на пути к которой он не останавливается.

https://glavred.info/war/putin-zhivet-v-mechtah-smi-uznali-hochet-li-diktator-zakonchit-voynu-v-ukraine-10693394.html Ссылка скопирована

Путин хочет, чтобы российская армия прорвалась вглубь территорий Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное:

Путин хочет захватить всю Украину

Россия специально затягивает время перед возможными переговорами

Кремль надеется, что Украина не получит надежных гарантий безопасности

Кремлевский диктатор Владимир Путин не покидает мечты об обвале фронта и захвате всей территории Украины, а не только отдельных ее частей. Об этом пишет Politico.

Поэтому страна-агрессор Россия пытается запутать американских чиновников, которые ведут диалог с представителями РФ по мирному урегулированию войны.

видео дня

"Российский лидер хочет обессиленную Украину, неспособную выдерживать военное давление. Все это понимают, кроме Трампа", - говорится в статье.

Российская сторона намеренно рассказывает американцам о "коренных причинах войны", обвиняет во всем Киев и лично президента Владимира Зеленского, а также пытается затянуть время перед переговорами о прекращении войны.

На что надеется Путин

На фоне этих событий у европейских партнеров Украины возникают трудности при попытках увеличить военную и финансовую поддержку Киева, а также с составлением плана предоставления гарантий безопасности Украины после окончания войны.

Если коалиция государств не сможет предоставить Украине соответствующую помощь, Путин может добиться своего и со временем на фронте оккупационные силы РФ прорвутся так, что ВСУ будет трудно отбить утраченные территории. Это станет плацдармом для новой агрессии.

Позиция России относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Путин недавно заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины и во всем виновата лишь западная пропаганда.

Накануне также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в попытке "помешать" переговорам Киева и Москвы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, мол, выдвигает условия для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным "независимо ни от чего".

Ранее СМИ писали, что Россия, вероятно, заинтересована в том, чтобы попытаться заключить соглашение по Украине, которое устраивает Кремль. Впрочем, руководитель государства Владимир Путин готов продолжать войну, его готовность к уступкам остается под вопросом.

Больше новостей:

Об источнике: Politico Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред