Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и Путина

Кратко:
- Лавров обвинил Запад в якобы срыве мирных переговоров
- Лавров пожаловался на требования Зеленского по встрече с Путиным
Министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке "помешать" переговорам Киева и Москвы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, дескать, выдвигает условия для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным "независимо ни от чего".
"Ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись"
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров обвинил страны Запада в том, что они, мол, мешают переговорам между Украиной и Россией.
Также "дипломат" пожаловался, что Зеленский требует встречи с Путиным.
"Они (западные страны) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", - добавил Лавров.
Кроме того, Сергей Лавров сказал, что Запад, дескать, пытается "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты", и надеется на "срыв таких попыток".
Что говорит эксперт
Встреча Зеленского и Путина, если она таки состоится, закончится ничем, сказал в интервью Главреду бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.
По его словам, ее итоги можно прогнозировать прямо сейчас.
"Поэтому если Путин рискнет, их встреча с Зеленским состоится. Что будет ее итогом? Путин и Зеленский некоторое время пробудут в одной комнате, а потом выйдут и расскажут, что другая сторона является неадекватной и не хочет идти на компромиссы. Поэтому итоги этой встречи можно спрогнозировать прямо сейчас", - добавил дипломат.
Смотрите видео, в котором Лавров обвинил Запад в попытке "сорвать переговоры":
Встреча Зеленского и Путина – новости по теме:
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявил, что возможная встреча с Путиным – один из компонентов завершения войны. Однако проблема в нежелании России ее заканчивать.
Сергей Лавров сказал, что Кремль согласится на переговоры с Зеленским, "когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет". По его словам, пока встреча Путина и Зеленского не запланирована.
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, говорил министр иностранных дел Украины Сергей Кислица. Мирный процесс продвигается, но не с такой скоростью, на которую рассчитывал Киев.
Другие новости:
- США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали
- Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие
- Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз
О персоне: Сергей Лавров
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред