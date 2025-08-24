Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и Путина

В России обвинили Запад в якобы срыве переговоров Москвы и Киева.

Лавров "пожаловался" на Зеленского, который требует встречи с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Лавров обвинил Запад в якобы срыве мирных переговоров

Лавров пожаловался на требования Зеленского по встрече с Путиным

Министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке "помешать" переговорам Киева и Москвы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, дескать, выдвигает условия для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным "независимо ни от чего".

"Ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись"

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров обвинил страны Запада в том, что они, мол, мешают переговорам между Украиной и Россией.

Также "дипломат" пожаловался, что Зеленский требует встречи с Путиным.

"Они (западные страны) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", - добавил Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров сказал, что Запад, дескать, пытается "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты", и надеется на "срыв таких попыток".

Что говорит эксперт

Встреча Зеленского и Путина, если она таки состоится, закончится ничем, сказал в интервью Главреду бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

По его словам, ее итоги можно прогнозировать прямо сейчас.

"Поэтому если Путин рискнет, их встреча с Зеленским состоится. Что будет ее итогом? Путин и Зеленский некоторое время пробудут в одной комнате, а потом выйдут и расскажут, что другая сторона является неадекватной и не хочет идти на компромиссы. Поэтому итоги этой встречи можно спрогнозировать прямо сейчас", - добавил дипломат.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявил, что возможная встреча с Путиным – один из компонентов завершения войны. Однако проблема в нежелании России ее заканчивать.

Сергей Лавров сказал, что Кремль согласится на переговоры с Зеленским, "когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет". По его словам, пока встреча Путина и Зеленского не запланирована.

Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, говорил министр иностранных дел Украины Сергей Кислица. Мирный процесс продвигается, но не с такой скоростью, на которую рассчитывал Киев.

