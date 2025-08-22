Встреча Зеленского с Путиным: Лавров выдвинул главное условие Кремля

Сергей Лавров подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

В РФ сделали заявление по поводу встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Главное:

В РФ говорят, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

Лавров заявил о необходимости подготовки повестки саммита

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров сделал заявление по поводу вероятности встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул в интервью NBC, что встреча Зеленского и Путина на данный момент не запланирована.

По словам главы МИД РФ, российский диктатор будет готов к такой встрече, "когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет".

Кроме того, Лавров также добавил новую порцию российской лжи по поводу переговоров о прекращении огня.

По его словам, Зеленский якобы ответил "нет" на предложения Дональда Трампа на встрече в Вашингтоне. В частности речь идет об ультиматуме РФ Украине насчет вступления в НАТО и обсуждения вопросов оккупированных территорий.

Кроме того, по словам Лаврова, Зеленский дескать отказался отменять закон, якобы "запрещающий русский язык".

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Бывший министр иностранных дел Украины и глава Центра исследований России Владимир Огрызко высказался по поводу переговорного процесса, касающегося окончания войны.

По его мнению, Владимир Зеленский прибыл на последнюю встречу с Дональдом Трампом, имея определённые сильные аргументы.

Огрызко не исключает, что эти два фактора могут сыграть решающую роль в изменении хода военных событий — и, судя по всему, это изменение будет не в пользу Москвы.

Ранее сообщалось о том, что Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

О персоне: Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

