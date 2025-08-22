Укр
Встреча Зеленского с Путиным: Лавров выдвинул главное условие Кремля

Алексей Тесля
22 августа 2025, 15:26
177
Сергей Лавров подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.
Зеленский, Путин
В РФ сделали заявление по поводу встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Главное:

  • В РФ говорят, что встреча Зеленского с Путиным не планируется
  • Лавров заявил о необходимости подготовки повестки саммита

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров сделал заявление по поводу вероятности встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул в интервью NBC, что встреча Зеленского и Путина на данный момент не запланирована.

видео дня

По словам главы МИД РФ, российский диктатор будет готов к такой встрече, "когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет".

Кроме того, Лавров также добавил новую порцию российской лжи по поводу переговоров о прекращении огня.

По его словам, Зеленский якобы ответил "нет" на предложения Дональда Трампа на встрече в Вашингтоне. В частности речь идет об ультиматуме РФ Украине насчет вступления в НАТО и обсуждения вопросов оккупированных территорий.

Кроме того, по словам Лаврова, Зеленский дескать отказался отменять закон, якобы "запрещающий русский язык".

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Бывший министр иностранных дел Украины и глава Центра исследований России Владимир Огрызко высказался по поводу переговорного процесса, касающегося окончания войны.

По его мнению, Владимир Зеленский прибыл на последнюю встречу с Дональдом Трампом, имея определённые сильные аргументы.

Огрызко не исключает, что эти два фактора могут сыграть решающую роль в изменении хода военных событий — и, судя по всему, это изменение будет не в пользу Москвы.

Ранее сообщалось о том, что Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Другие новости:

О персоне: Сергей Лавров?

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Владимир Зеленский Владимир Путин Сергей Лавров Переговоры о прекращении огня
Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

