США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Главное:

Тулси Габбард издала директиву, запрещающую делиться разведданными о переговорах Украины и России даже с союзниками по альянсу "Пять глаз"

Информация о переговорах теперь классифицируется как NOFORN ("не для иностранцев")

Исключение — только данные, которые уже стали публичными

Директор национальной разведки США Тулси Габбард запретила делиться разведданными о переговорах между Украиной и Россией даже с ближайшими союзниками. Об этом пишет CBS News со ссылкой на сотрудников американских спецслужб.

20 июля Габбард издала директиву, в которой приказала разведывательному сообществу США не передавать информацию о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией даже разведкам стран "Пяти глаз". Это разведывательный альянс, созданным после Второй мировой войны, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

"В целом ценность партнерства "Пяти глаз" заключается в том, что при принятии политических решений мы дополняем разведданные друг друга, а значит, лучше понимаем планы, намерения и возможности наших противников", — объясняет бывший сотрудник ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш.

"Смысл в том, что мы с другими четырьмя странами сидим по одну сторону стола, тогда как по другую сторону находится общий противник", – добавил он.

Директива классифицирует всю информацию и аналитику, касающуюся переговоров, как "NOFORN" (то есть "no foreign dissemination" – "не для иностранцев"). Это означает, что ее нельзя распространять ни другим государствам, ни иностранным гражданам. Единственным исключением остались данные, которые уже были публично обнародованы.

Директива также ограничивала распространение материалов только в пределах ведомств, которые их создали или предоставили.

При этом приказ не запрещает обмен дипломатической информацией, полученной по другим каналам, а также военными разведданными, которые не касаются переговорного процесса, например, деталями, которыми США делятся с украинскими военными для поддержки оборонительных действий".

