США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

- Тулси Габбард издала директиву, запрещающую делиться разведданными о переговорах Украины и России даже с союзниками по альянсу "Пять глаз"
- Информация о переговорах теперь классифицируется как NOFORN ("не для иностранцев")
- Исключение — только данные, которые уже стали публичными
Директор национальной разведки США Тулси Габбард запретила делиться разведданными о переговорах между Украиной и Россией даже с ближайшими союзниками. Об этом пишет CBS News со ссылкой на сотрудников американских спецслужб.
20 июля Габбард издала директиву, в которой приказала разведывательному сообществу США не передавать информацию о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией даже разведкам стран "Пяти глаз". Это разведывательный альянс, созданным после Второй мировой войны, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
"В целом ценность партнерства "Пяти глаз" заключается в том, что при принятии политических решений мы дополняем разведданные друг друга, а значит, лучше понимаем планы, намерения и возможности наших противников", — объясняет бывший сотрудник ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш.
"Смысл в том, что мы с другими четырьмя странами сидим по одну сторону стола, тогда как по другую сторону находится общий противник", – добавил он.
Директива классифицирует всю информацию и аналитику, касающуюся переговоров, как "NOFORN" (то есть "no foreign dissemination" – "не для иностранцев"). Это означает, что ее нельзя распространять ни другим государствам, ни иностранным гражданам. Единственным исключением остались данные, которые уже были публично обнародованы.
Директива также ограничивала распространение материалов только в пределах ведомств, которые их создали или предоставили.
При этом приказ не запрещает обмен дипломатической информацией, полученной по другим каналам, а также военными разведданными, которые не касаются переговорного процесса, например, деталями, которыми США делятся с украинскими военными для поддержки оборонительных действий".
Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости
Как писал Главред, в Белом доме активно работают над подготовкой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В СМИ уже начала появляться информация о возможном месте встречи. Однако, по данным CNN, кремлевский лидер якобы не готов к переговорам с Зеленским ни сейчас, ни в будущем.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина. При этом он сомневается, что у главы РФ хватит смелости приехать на двусторонний саммит.
Тем временем Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве. Президент Украины сразу отказался от такого предложения.
Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина СМИ называют Женеву, Рим или город в Венгрии.
У Украины появились два козыря - мнение эксперта
Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что на последнюю встречу с Дональдом Трампом Владимир Зеленский приехал с определенными "картами в руках". В частности, это новая украинская ракета Фламинго и единая позиция Евросоюза в отношении завершения войны.
Огрызко не исключает, что эти "две карты" - ключевые. Они сейчас могут и должны изменить ход войны, причем не в пользу России.
"Понимая это, Трамп, извините, "соскочил с темы" и теперь говорит, что его цель – усадить Зеленского и Путина за стол переговоров, потому что он не может договариваться за них, и если Зеленский и Путин договорятся, дальше состоится трехсторонняя встреча с Трампом", - сказал дипломат Главреду.
