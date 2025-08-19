Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

Главное:
- Путин готов встретиться с Зеленским в Москве
- Зеленский сразу отказался от предложения Путина
- Разговор Трампа с Путиным состоялся без европейских лидеров
Российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Такое предложение он сделал 18 августа во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, пишет Clash Report.
По словам двух источников, знакомых с деталями разговора, Путин допустил возможность встречи с Зеленским, направленной на прекращение войны в Украине.
"Путин упомянул Москву", - добавили в The Guardian о месте встречи, ссылаясь на один из источников.
По данным издания, президент Украины сразу отказался от предложения Путина встретиться в Москве.
Присутствовали ли евролидеры во время разговора
Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что 18 августа не проводил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в присутствии европейских лидеров, поскольку это могло бы оскорбить главу Кремля.
"Я не сделал этого (телефонный разговор - Главред) перед ними (европейскими лидерами - Главред), я считал, что это было бы пренебрежительно к президенту Путину. Вы знаете, что я бы этого не сделал, потому что у них не самые теплые отношения. И на самом деле президент Путин не разговаривал бы с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы" - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
Гарантии безопасности для Украины
США заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, подобные положениям 5 статьи Устава НАТО, и, по словам некоторых источников, Россия якобы не возражает против такого шага.
По словам политолога, преподавателя КНУ им. Шевченко Петра Олещука, в теории, гарантии могли бы предусматривать защиту государства вплоть до применения военной силы. Однако, как отметил эксперт, на практике все не так однозначно.
"В легендарной 5 статье говорится о том, что в случае агрессии против одного из членов Альянса другие государства-члены обязуются провести консультации о возможности оказания помощи. Подчеркиваю, в уставных документах НАТО нигде не указано, что в случае агрессии против кого-то из членов Альянса в войну немедленно вступят другие члены. Это важный нюанс", - сказал он.
Также существует риск, что формулировки новых гарантий будут повторять положения Будапештского меморандума 1994 года, когда государства-подписанты только обсуждали возможный ответ на агрессию, и консультации ни разу не привели к эффективной защите Украины. В таком случае декларации могут остаться преимущественно символическими, не обязывая участников конкретными действиями.
Встреча Зеленского с Путиным - новости по теме
Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 августа, когда Зеленский с лидерами ЕС находились в Белом доме, и длился примерно 40 минут. По его результатам Трамп заявил, что приложит усилия, чтобы переговоры между Путиным и Зеленским состоялись.
По данным Reuters, встречу Зеленского с Путиным могут провести в Венгрии или Швейцарии (Женева) как нейтральной стране. После двусторонней встречи планируется трехсторонний саммит с участием Зеленского, Путина и Трампа.
Как сообщал Главред, Трамп планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Он уже начал подготовку к переговорам и сообщил об этом в соцсети Truth.
Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.
