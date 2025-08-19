Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

Руслана Заклинская
19 августа 2025, 18:00обновлено 19 августа, 18:56
270
Лидер РФ предложил провести встречу с президентом Украины в Москве.
Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины
Зеленский ответил на предложение Путина о встрече в Москве / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Путин готов встретиться с Зеленским в Москве
  • Зеленский сразу отказался от предложения Путина
  • Разговор Трампа с Путиным состоялся без европейских лидеров

Российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Такое предложение он сделал 18 августа во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, пишет Clash Report.

По словам двух источников, знакомых с деталями разговора, Путин допустил возможность встречи с Зеленским, направленной на прекращение войны в Украине.

видео дня

"Путин упомянул Москву", - добавили в The Guardian о месте встречи, ссылаясь на один из источников.

По данным издания, президент Украины сразу отказался от предложения Путина встретиться в Москве.

Присутствовали ли евролидеры во время разговора

Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что 18 августа не проводил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в присутствии европейских лидеров, поскольку это могло бы оскорбить главу Кремля.

"Я не сделал этого (телефонный разговор - Главред) перед ними (европейскими лидерами - Главред), я считал, что это было бы пренебрежительно к президенту Путину. Вы знаете, что я бы этого не сделал, потому что у них не самые теплые отношения. И на самом деле президент Путин не разговаривал бы с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы" - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Гарантии безопасности для Украины

США заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, подобные положениям 5 статьи Устава НАТО, и, по словам некоторых источников, Россия якобы не возражает против такого шага.

По словам политолога, преподавателя КНУ им. Шевченко Петра Олещука, в теории, гарантии могли бы предусматривать защиту государства вплоть до применения военной силы. Однако, как отметил эксперт, на практике все не так однозначно.

"В легендарной 5 статье говорится о том, что в случае агрессии против одного из членов Альянса другие государства-члены обязуются провести консультации о возможности оказания помощи. Подчеркиваю, в уставных документах НАТО нигде не указано, что в случае агрессии против кого-то из членов Альянса в войну немедленно вступят другие члены. Это важный нюанс", - сказал он.

Также существует риск, что формулировки новых гарантий будут повторять положения Будапештского меморандума 1994 года, когда государства-подписанты только обсуждали возможный ответ на агрессию, и консультации ни разу не привели к эффективной защите Украины. В таком случае декларации могут остаться преимущественно символическими, не обязывая участников конкретными действиями.

Встреча Зеленского с Путиным - новости по теме

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 августа, когда Зеленский с лидерами ЕС находились в Белом доме, и длился примерно 40 минут. По его результатам Трамп заявил, что приложит усилия, чтобы переговоры между Путиным и Зеленским состоялись.

По данным Reuters, встречу Зеленского с Путиным могут провести в Венгрии или Швейцарии (Женева) как нейтральной стране. После двусторонней встречи планируется трехсторонний саммит с участием Зеленского, Путина и Трампа.

Как сообщал Главред, Трамп планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Он уже начал подготовку к переговорам и сообщил об этом в соцсети Truth.

Читайте также:

Об источнике: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин встреча Зеленского с Путиным война России и Украины
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

    Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

    18:20Мир
    У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

    У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

    18:08Мир
    Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

    Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

    18:01Синоптик
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

    Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

    Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

    Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

    Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

    Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

    Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

    Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

    РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

    РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

    Последние новости

    19:01

    Загадочная белая "нить" возле желтка: можно ли есть такое яйцо

    18:51

    Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

    18:48

    Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

    18:36

    Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

    18:20

    Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

    Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
    18:08

    У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

    18:05

    Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый деньВидео

    18:01

    Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

    18:00

    Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

    Реклама
    17:59

    "Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

    17:45

    Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

    17:41

    Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

    17:34

    Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

    17:17

    Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

    17:05

    Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

    16:59

    Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

    16:45

    Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

    16:44

    Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

    16:43

    50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

    16:40

    Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронтеВидео

    Реклама
    16:36

    Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

    16:32

    Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

    16:00

    Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

    15:49

    Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

    15:28

    Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

    15:16

    Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

    15:13

    Знают единицы: для чего в авто устанавливают выключатель подушки безопасностиВидео

    15:13

    Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

    15:00

    Украинцам начали поступать надбавки к пенсии: сколько можно получить ежемесячно

    14:58

    Спасали 5 часов: у мужа-певца российской певицы срочно прооперировали

    14:31

    США пообещали Украине защиту "как по 5 статье НАТО": что это может означать на самом деле

    14:25

    РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

    14:19

    "Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

    14:10

    Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

    14:04

    Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в УкраинеВидео

    13:51

    Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

    13:51

    Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

    13:45

    Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

    13:26

    Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

    13:12

    Лаваш и рядом не стоит: рецепт вкусного рулета из популярного овоща

    Реклама
    13:03

    Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе: "Главное, что жива"

    12:54

    Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

    12:22

    РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

    12:15

    РФ может возобновить войну: названа гарантия безопасности для Украины

    12:08

    Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

    12:03

    Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусноВидео

    11:50

    После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата

    11:46

    От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе

    11:33

    Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали

    11:26

    Как продлить срок службы аккумулятора телефона: простой способ удивит результатомВидео

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
    Мода и красота
    Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
    Новости шоу бизнеса
    Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Культура
    Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять