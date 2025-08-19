Укр
Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

Юрий Берендий
19 августа 2025, 15:49обновлено 19 августа, 16:26
565
Трамп заявил, что предстоящая встреча Зеленского с диктатором Путиным имеет ключевое значение для принятия решений относительно войны и возможного мира.
Украина получит 'много земли' и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны
Трамп раскрыл свой план окончания войны - что получит Украина / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Почему началась война РФ против Украины - версия Трампа
  • Введут ли США свои войска в Украину для гарантий безопасности
  • Что получит Украина в рамках мирного соглашения с Россией

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно трехсторонних переговоров, войны России против Украины и гарантии безопасности по итогам встречи с президентом Украины Зеленским и лидерами стран Европы.

Главред собрал основные заявления президента США Дональда Трампа.

видео дня

Трамп о трехсторонних переговорах с Путиным и Зеленским

Президент США подчеркнул важность встречи президента Украины с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

"Вчера я позвонил президенту Путину, и у меня с ним хорошие отношения. Но это имеет значение только в том случае, если мы достигаем результатов. Иначе мне безразлично на отношения. У меня с ним хорошие отношения. Но я хочу достичь результатов", - подчеркнул он в эфире Fox News.

Он также выразил свои ожидания от возможной предстоящей встречи Путина и Зеленского

"Я надеюсь, что президент Путин будет хорошим. А если нет, то ситуация будет сложной. И я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский, сделает то, что должен сделать. Он также должен проявить определенную гибкость. Ситуация ужасная. Это начал Джо Байден. Это была война, которая никогда не должна была состояться. Миллионы людей погибли. Страна разорвана на куски и это позор", - заявил Трамп.

Трамп и Путин
Трамп и Путин / Фото: скриншот

Станет ли Украина членом НАТО

Президент США заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовятся отправить свои войска для поддержания мира, однако Трамп подчеркнул, что американские силы в этой миссии участвовать не будут. Он также отметил, что Украина не станет членом НАТО.

"Они хотят иметь "сапоги на земле"... И я не думаю, что это будет проблемой, честно говоря. Я думаю, что Путин уже устал от этого. Думаю, все устали. Но никогда не знаешь наверняка. Мы узнаем о президенте Путине в течение следующих нескольких недель, это я могу вам сказать. И мы увидим, куда все это будет двигаться", - добавил Трамп.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность войск стран-членов НАТО в Европе / Инфографика: Главред

Об обмене территориями

Трампа подчеркнул, что Россия остается значительно большим и более мощным государством, и война с ней стала для Украины чрезвычайно тяжелым вызовом, несмотря на современное оружие Запада и мужество украинских воинов.

"Но, знаете, Украина вернет себе свою жизнь. Они прекратят терять людей по всей стране и получат много земли. Но это была война, и Россия является мощной военной державой, нравится это людям или нет. Это мощное государство. Это гораздо большая держава. Это не та война, которую следовало начинать. Так не делают. Нельзя воевать с государством, которое в десять раз больше твоего, и, знаете, военные эксперты смотрят. Украинские солдаты были чрезвычайно храбрыми, потому что они воюют против силы, которая намного, намного больше и намного мощнее. И, знаете, они не остановились. Я предполагаю, что вы все видели карту, знаете, большая часть территории захвачена, и эта территория была захвачена. Сейчас они говорят о Донбассе, но, как вы знаете, сейчас 79% Донбасса принадлежит и контролируется Россией. Поэтому они понимают, что это означает", - подчеркнул Трамп.

Кто должен принимать решение о войне.

Трамп подчеркнул, что именно президенты Украины и России должны принимать решение о войне.

"Мы организуем встречу с Путиным и Зеленским. И именно они должны принимать решения, а мы находимся за 7000 миль от них. Честно говоря, мы потратили при предыдущей администрации триста пятьдесят миллиардов долларов. Европа также потратила много, сто миллиардов. Это худшая ситуация со времен Второй мировой войны. Ничего подобного раньше не было", - подытожил Трамп.

Украина получит 'много земли' и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны
/ фото: Белый дом

О переговорах с Путиным.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не говорил с российским диктатором Путиным в присутствии европейских лидеров.

"Я бы этого не сделал, потому что у них не самые теплые отношения. И на самом деле президент Путин не хотел разговаривать с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы. Они не имели никакого общения с Белым домом в течение лет, когда гибли люди, лет с Байденом и его людьми. Никакого общения. Путин сказал мне, что это были годы. Это были годы, когда он не разговаривал с никем из Белого дома. И это было долгое время, когда он не разговаривал ни с кем из Европы. Нет, это разорванные отношения", - сказал Трамп.

Трамп пояснил, что несмотря на распространенный миф о якобы его тесных связях с Россией, который, по его мнению, был опасным для США, ему все же удалось выстроить хорошие отношения. Он привел пример, когда после прилета оба лидера выходили из своих самолетов - в этот момент чувствовалась теплота и приятная атмосфера, которую сложно не заметить. По его убеждению, это является положительным явлением, даже если кто-то может считать иначе.

Трамп и Путин
Трамп и Путин / Фото: скриншот

"Это не ужасная вещь. Знаете что? Мы имеем наибольшее количество ядерного оружия в мире и самое мощное. Он имеет второе по величине. Я собирался позвонить президенту Путину, и президент Путин этого ожидал. И он был там. Когда я ему позвонил, в России был час ночи. Россия - большая страна. Вы знаете, там 11 часовых поясов, я думаю, девять или 11. Но я думаю, что 11. Но, господин президент, это очень много часовых поясов. Так что было поздно. Было около 1 часа ночи, но он очень радостно ответил на звонок. Конечно, он очень много работает, как и мы все", - сказал президент США.

Трамп об окончании войны

Трамп отметил, что после трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным можно будет довести дело до завершения, если все сложится удачно.

В то же время он подчеркнул, что для результата необходима взаимность - обе стороны должны быть готовы к взаимодействию, иначе это будет лишь пустой тратой времени. Он подчеркнул, что стремится как можно быстрее завершить процесс.

"Мы теряем российских и украинских, преимущественно солдат. Некоторые люди, когда ракеты попадают не в те места или попадают в города, такие как Киев. Но, знаете, если я могу спасти 7000 человек в неделю от гибели, я думаю, это хорошо", - указал он.

Почему началась война РФ против Украины - версия Трампа

Трамп подчеркнул, что ранее Украина выполняла роль своеобразного буфера между Россией и Европой, и этот баланс сохранялся до тех пор, пока ситуацию не изменила политика Байдена. Фактически президент США Трамп обвинил Байдена в начале агрессии России против Украины.

Он напомнил, что именно Байден выделил Украине 100 миллиардов долларов, тогда как при его каденции таких средств не предоставляли, и Соединенные Штаты фактически не делали подобных выплат.

"Во-первых, я заключил соглашение о приобретении редких земель. Это эквивалент гораздо большей суммы, чем 350 миллиардов долларов, которые получил Байден. Потому что я чувствовал себя... таким глупым. То, что он сделал, было таким глупым. И я смог заключить сделку с Украиной, и они были очень приятны. У них есть прекрасные редкие земли, одни из лучших в мире. И мы взяли гораздо больше, чем 350 миллиардов, и они были очень довольны этим. Поэтому мы это решили", - резюмировал президент США.

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование мирные переговоры Зеленский и союзники в Вашингтоне
