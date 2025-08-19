Укр
Мирные переговоры как инструмент войны против Запада: в чем стратегический план Путина

Анна Ярославская
19 августа 2025, 10:38
Хозяин Кремля изучил западное руководство и считает его краткосрочным, слабым и неспособным отстаивать свои убеждения.
Путин, Зеленский, Трамп
Россия уже пытается помешать прогрессу, достигнутому на переговорах в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Главные тезисы:

  • Путин не даёт Украине никаких реальных гарантий ненападения
  • Кремль пытается изолировать Украину от союзников
  • Цель Путина — новые стратегически важные территории и города в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не дает никаких "гарантий", которые бы обеспечивали, что он снова не вторгнется в Украину. Вместо этого Кремль пытается диктовать условия и будет неуклонно пытаться разрушить западные красные линии, чтобы изолировать Украину от ее союзников, а США — от Европы. Об этом пишет обозреватель издания The Telegraph Боб Сили.

По его словам, тактика переговоров России — разделять и властвовать.

видео дня

"Понятно, чего хочет Путин: больше стратегически ценных украинских земель, а вместе с ними как минимум три города, на захват которых российским войскам потребуются годы, если это вообще возможно, и которые можно было бы использовать в качестве потенциального стратегического плацдарма в случае нового раунда войны. Если Украина согласится, миллионы людей придётся эвакуировать", - говорится в статье.

Сили отмечает: Путин изучил западное руководство и считает его краткосрочным, слабым и неспособным отстаивать свои убеждения.

"Западное сдерживание больше не действует. Путин уверен, что обладает стратегическим терпением и сможет со временем измотать Украину и Запад. Сколько западных лидеров, ведших переговоры в Вашингтоне, останутся у власти через пять лет?", - пишет автор статьи.

Он отметил, что Россия уже пытается помешать прогрессу, достигнутому на переговорах в Белом доме. Так, МИД России заявил, что отвергнет "любые сценарии" с участием войск НАТО в Украине, угрожая, "неконтролируемой эскалацией" с "непредсказуемыми последствиями".

"Если мирное соглашение будет заключено, Россия, несомненно, сделает то же, что она сейчас пытается сделать в Грузии и Молдове, используя прокремлевских олигархов и лидеров, чтобы подорвать независимость этих государств и постепенно вовлечь их в орбиту Москвы. В таком случае украинский конфликт не закончился бы, а лишь перешел бы в новую фазу", - считает обозреватель.

Переговоры о завершении войны в Украине

Как писал Главред, президент США Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа. Глава Белого дома заявил, что уже начал подготовку к саммиту.

Встреча Зеленского и Путина потенциально может состояться в течение двух недель. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как заявил президент Украины Зеленский, страна-агрессор РФ предложила сначала провести двустороннюю встречу на уровне лидеров. После этого Кремль хочет провести встречу в трехстороннем формате - с президентом США Трампом. Украина готова к любым вариантам саммита.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп проинформировал российского диктатора Владимира Путина о завершении в Белом доме переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами стран ЕС. Во время разговора обсуждались перспективы встречи на уровне президентов США, Украины и РФ, а также речь шла о продолжении переговоров на уровне делегаций, сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Другие новости:

О персоне: Боб Сили

Полное имя - Роберт Уильям Генри Сили, более известный как Боб Сили. Был солдатом, иностранным корреспондентом и членом парламента.

В начале 1990-х четыре года работал в качестве внештатного корреспондента для газеты "The Times", делая репортажи из Советского Союза, а впоследствии с территории бывшего СССР. После первой серии репортажей газета предложила Сили стать постоянным спецкором на территории СССР с 1990 по 1994 гг.

"Будучи молодым иностранным корреспондентом, он стал свидетелем распада Советского Союза, освещая события по всей стране в период его распада. Впервые он предупредил о реваншистской России в середине 1990-х годов и с тех пор проводил много исследований", - пишет о Сили NATO StratCom.

Также Сили писал статьи для The Spectator и The Sunday Times.

Будучи британским военнослужащим, Боб Сили участвовал в кампаниях в Ираке, Афганистане, Ливии и в борьбе с ИГИЛ. Был награжден Военным орденом Британской империи покойной королевой Елизаветой II.

Был членом парламента с 2017 по 2024 год. Предупреждал о растущей угрозе миру и меняющемся характере угроз, исходящих не только от России, но и от Китая.

Сили посвятил десятилетие изучению русской войны, получив докторскую степень на знаменитом факультете военных исследований Королевского колледжа в Лондоне.

Недавно вышла в свет его книга "Новая тотальная война", в которой идет речь о развитии новой российской теории войны.

