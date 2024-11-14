Нацразведку США может возглавить Тулси Габбард: ее обвиняли в связях с Путиным

Республиканка говорила, что якобы Вашингтон виноват в агрессии РФ и хочет "руками украинцев убить как можно больше россиян".

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Тулси Габбард может стать директором Нацразведки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/TulsiGabbard

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Кто такая Тулси Габбард

Какие скандальные заявления она озвучивала в адрес Украины

Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить на место директора Национальной разведки политика, который выступал против предоставления помощи Украине. Речь идет о бывшем офицере резерва американской армии Тулси Габбард. О ее возможном назначении пишет Fox News.

По словам Трампа, Габбард всегда боролась за США и свободы всех американцев. Ранее она была конгрессвумен от Демократической партии, а в прошлом месяце присоединилась к республиканцам.

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"Как бывший кандидат в президенты от демократов, она пользуется широкой поддержкой в обеих партиях — теперь она гордая республиканка! Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу", — заявлял Трамп.

Тулси Габбард - что о ней известно

Тулси Габбард - американка самоанского происхождения, она была первой индуской, избранной в Конгресс. Она - ветеран войны в Ираке, выступает за прекращение "вечных войн".

В 2020 году пыталась получить номинацию в президенты от Демократической партии в 2020 году, которую в итоге выиграл Джо Байден.

Габбард присоединилась к Трампу во время выборов. Сейчас она - республиканка.

В апреле 2022 года в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщали, что Габбард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля.

С начала полномасштабной войны в Украине она сделала несколько неоднозначных заявлений.

В частности, республиканка говорила, что именно Вашингтон виноват в агрессии России, ведь "много лет провоцировал агрессора".

"Правящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян", - заявляла Габбард.

Тулси Габбард / t.me/CenterCounteringDisinformation ​

В ЦПД также добавили, что Тулси Габбард уже неоднократно обвиняли в связях с российским диктатором Владимиром Путиным, однако это не мешает ей выступать в качестве эксперта в эфире Fox News.

"Кроме темы войны Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины", — говорится в сообщении.

В 2018 году Габбард обвинила Польшу и Украину якобы в антисемитизме, возвеличивании нацизма и отрицании Холокоста. Тогда Ассоциация еврейских общин опровергла эти обвинения и назвала действия Габбард "антиукраинской диффамацией", которую используют россияне.

Кроме того, политик тайно встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом. Эту встречу она назвала "миссией по установлению фактов" и отказалась назвать Асада военным преступником.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Кого еще Трамп берет в свою администрацию - последние новости

Главред писал, что избранный президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майкла Уолтца своим советником по вопросам национальной безопасности и планирует избрать сенатора от Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Как пишет Politico, оба политика придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа "Америка превыше всего", но все еще остаются "ярыми ястребами", когда речь идет о подходе США к Китаю, Ирану и России. В связи с этими решениями Трампа "сторонники Украины осторожно, но с облегчением вздохнули", пишет издание.

Fox News со ссылкой на источники писало, что Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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Що таке Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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