Переговоры по окончанию войны: Трамп назначит спецпредставителя по Украине – СМИ

Важно:
- Спецпредставитель будет отвечать за переговоры о прекращении войны
- Ему поручат найти решение по мирному урегулированию
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине.
Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины, сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.
"Вы увидите очень высокопоставленного специального представителя, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию", — сказал один из источников.
"Вы скоро это увидите" - добавил собеседник.
Ожидается, что эта работа не будет оплачиваемой.
Отметим, что Курт Волкер с 2017 по 2019 год на добровольных началах исполнял обязанности специального представителя по Украине.
Ранее сообщалось о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Уже обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, рассказал Андрей Сибига.
Напомним, ранее в ОП рассказали о возможных переговорах Зеленского и Трампа. Украине нужно переформатировать экономику и определить приоритеты, говорит Михаил Подоляк.
Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.
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Fox News
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