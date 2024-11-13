Переговоры по окончанию войны: Трамп назначит спецпредставителя по Украине – СМИ

Специальный представитель Дональда Трампа будет человеком с большим авторитетом, сообщает Fox News.

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Дональд Трамп назначит спецпредставителя по Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr

Важно:

Спецпредставитель будет отвечать за переговоры о прекращении войны

Ему поручат найти решение по мирному урегулированию

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине.

Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины, сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.

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"Вы увидите очень высокопоставленного специального представителя, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию", — сказал один из источников.

"Вы скоро это увидите" - добавил собеседник.

Ожидается, что эта работа не будет оплачиваемой.

Отметим, что Курт Волкер с 2017 по 2019 год на добровольных началах исполнял обязанности специального представителя по Украине.

Ранее сообщалось о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Уже обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, рассказал Андрей Сибига.

Напомним, ранее в ОП рассказали о возможных переговорах Зеленского и Трампа. Украине нужно переформатировать экономику и определить приоритеты, говорит Михаил Подоляк.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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