Подготовка встречи Зеленского с Трампом: в МИД раскрыли детали

Основное:
- Готовится встреча Зеленского с Трампом
- Обсуждаются будущие контакты на уровне лидеров
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал вопрос подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.
Достигнута договоренность о том, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи, сообщил он во время брифинга с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве.
"Между Зеленским и Трампом уже налажен и установлен (контакт - ред.). Скорость проведения телефонного разговора - это прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств. Повторюсь, который же налажен, существует и продолжается", — сказал глава МИД.
В то же время, по его словам, при этом также обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров.
"Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи", — добавил Сибига.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Ранее стало известно о том, что Трамп принял первое кадровое решение. Аппарат Белого дома впервые в истории Соединенных Штатов возглавит женщина.
Напомним, президент Владимир Зеленский высказался насчет того, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Президент Украины подчеркнул, что Украина хочет справедливого окончания войны.
Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.
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