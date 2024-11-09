Подготовка встречи Зеленского с Трампом: в МИД раскрыли детали

Уже обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, рассказал Андрей Сибига.

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В МИД готовят встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офис президента

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Готовится встреча Зеленского с Трампом

Обсуждаются будущие контакты на уровне лидеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал вопрос подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.

Достигнута договоренность о том, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи, сообщил он во время брифинга с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве.

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"Между Зеленским и Трампом уже налажен и установлен (контакт - ред.). Скорость проведения телефонного разговора - это прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств. Повторюсь, который же налажен, существует и продолжается", — сказал глава МИД.

В то же время, по его словам, при этом также обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров.

"Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи", — добавил Сибига.

Ранее стало известно о том, что Трамп принял первое кадровое решение. Аппарат Белого дома впервые в истории Соединенных Штатов возглавит женщина.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался насчет того, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Президент Украины подчеркнул, что Украина хочет справедливого окончания войны.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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