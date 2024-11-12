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Катастрофа или спасение Украины: Трамп готовит кадровые изменения в США, что известно

Анна Косик
12 ноября 2024, 11:47обновлено 12 ноября, 12:45
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Трамп определился с кандидатами на две ключевые должности в сфере внешней политики.
Трамп, Рубио, Вальс.
Избранные Трампом политики могут выбрать стратегию давления на Украину / Коллаж: Главред, фото: x.com/marcorubio, facebook.com/MichaelWaltz, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп назначит сенатора Марко Рубио из Флориды своим госсекретарем
  • Майка Уолтца новоизбранный президент хочет избрать советником по нацбезопасности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит на должность госсекретаря Штатов сенатора из Флориды Марко Рубио. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех людей в окружении республиканца.

Рубио был одним из тех, кто занял позицию внешнеполитического ястреба еще по избранию в Сенат в 2010 году. Он занимал довольно жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

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Если сенатора таки назначат на должность госсекретаря, главной интригой будет то, откажется ли он от прямого вмешательства Штатов в некоторые части мира, чтобы приоритетным остался только Китай. Ведь такой подход бы полностью соответствовал идеям самого Трампа - "Америка прежде всего".

Позиция Рубио по Украине

Марко Рубио достаточно жестко высказывался относительно страны-агрессора России в прошлом. Однако во время голосования против выделения Украине и Израилю 95-миллиардного пакета помощи в апреле 2024 года был среди 15 сенаторов-республиканцев, которые голосовали "против".

Он объяснял такую позицию тем, что Украине нужно сосредоточиться не на вооружении, а на достижении договоренностей с РФ, даже если соглашение не будет включать возвращение всех временно оккупированных территорий. Главное для Рубио - окончание войны.

Кроме этого издание предполагает, что Рубио может согласиться на план Трампа давить на Украину, чтобы та урегулировала конфликт с Россией и при этом осталась вне НАТО.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Противник Украины в НАТО в роли советника по нацбезопасности США

Дональд Трамп выбрал представителя Республиканской партии Майка Уолца своим советником по национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

По данным издания, Уолц является соратником новоизбранного президента, который в прошлом проходил службу в Национальной гвардии в чине полковника и довольно резко высказывался в отношении Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Уолц подчеркивал необходимость Штатов готовиться к возможному конфликту в этом регионе, ведь, по его мнению, американские военные пока не настолько подготовлены, как они должны быть.

Если Уолц займет пост советника по нацбезопасности, он будет отвечать за информирование Трампа о ключевых вопросах национальной безопасности и координацию с различными агентствами.

Позиция Уолца по Украине

Майк Уолц с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году выступил с поддержкой идеи предоставления Киеву большего количества вооружения. Он даже посещал Киев в составе конгрессовых делегаций.

Однако все изменилось с голосованием в Конгрессе США, которое происходило в апреле 2024 года. Уолц не поддержал выделение дополнительного финансирования для помощи Украине, якобы из-за отсутствия стратегии в администрации Байдена.

При этом критика Белого дома за задержку помощи Украине и недостаточно жесткие санкции против РФ продолжалась. А вот несколько недель назад он сказал, что в США должна произойти переоценка целей в отношении Украины.

"В интересах ли это Америки, собираемся ли мы вкладывать время, ресурсы, которые нам сейчас очень нужны в Тихом океане?", - подчеркнул он.

Уолц также одобрительно отзывался об идее воздерживаться от поддержки США вступления Украины в НАТО, потому что это, якобы, может втянуть Штаты в войну с РФ, а Украина все равно не может обеспечивать коллективную безопасность стран-членов Альянса.

Планы Трампа в отношении Украины - что известно

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что уже в ближайшее время можно ожидать важные декларации о прекращении огня в Украине, границе, на которой оно будет действовать, и гарантиях безопасности для страны. Это входит в план Трампа, который сейчас на стадии подготовки.
Ранее Главред писал, что французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро убежден в том, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на свои предыдущие заявления.

Накануне представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что избранный президент США Дональд Трамп не будет поддерживать инициативы лидера РФ Владимира Путина, ведь американский политик не сможет позволить себе быть "вторым номером" на международной арене.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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