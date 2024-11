Катастрофа или спасение Украины: Трамп готовит кадровые изменения в США, что известно

Главное:

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит на должность госсекретаря Штатов сенатора из Флориды Марко Рубио. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех людей в окружении республиканца.

Рубио был одним из тех, кто занял позицию внешнеполитического ястреба еще по избранию в Сенат в 2010 году. Он занимал довольно жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Если сенатора таки назначат на должность госсекретаря, главной интригой будет то, откажется ли он от прямого вмешательства Штатов в некоторые части мира, чтобы приоритетным остался только Китай. Ведь такой подход бы полностью соответствовал идеям самого Трампа - "Америка прежде всего".

Марко Рубио достаточно жестко высказывался относительно страны-агрессора России в прошлом. Однако во время голосования против выделения Украине и Израилю 95-миллиардного пакета помощи в апреле 2024 года был среди 15 сенаторов-республиканцев, которые голосовали "против".

Он объяснял такую позицию тем, что Украине нужно сосредоточиться не на вооружении, а на достижении договоренностей с РФ, даже если соглашение не будет включать возвращение всех временно оккупированных территорий. Главное для Рубио - окончание войны.

Кроме этого издание предполагает, что Рубио может согласиться на план Трампа давить на Украину, чтобы та урегулировала конфликт с Россией и при этом осталась вне НАТО.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.