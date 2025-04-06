'Окружение ВСУ в Курской области': в ЦПД раскрыли детали фейка РФ

Важно:
- Информация об окружении украинских военных в Курской области является фейком
- Никакого окружения украинских военных в Курской области нет
Информация об окружении украинских военных в Курской области является фейком пропагандистов РФ.
Об этом идет речь в сообщении Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
"Никакого окружения украинских военных в Курской области нет", - сказано в телеграм-канале.
Отмечается, что российские телеграм-каналы распространяют видео с якобы украинскими военными, которые утверждают, что они находятся в окружении на территории РФ.
"На самом деле такие видео созданы с помощью технологии дипфейк. Это можно легко заметить по неестественным движениям губ и мимике, искусственным чертам лица и искаженной речи, легкому мерцанию изображения и окклюзии (смыкание зубных рядов)", пояснили в ЦПД.
Целью подобной лжи является подрыв доверия к украинской армии и командованию, создание паники среди граждан и деморализация военных, добавили в ведомстве.
Операция в Курской области - что известно
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.
Эксперт Михаил Шейтельман ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области. Так он прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией.
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Что известно о Центре противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.
Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.
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