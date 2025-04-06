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"Окружение ВСУ в Курской области": в ЦПД раскрыли детали фейка РФ

Алексей Тесля
6 апреля 2025, 00:40
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Видео, которые распространяют пропагандисты РФ, созданы с помощью технологии дипфейк.
'Окружение ВСУ в Курской области': в ЦПД раскрыли детали фейка РФ
Раскрыты детали фейка РФ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Важно:

  • Информация об окружении украинских военных в Курской области является фейком
  • Никакого окружения украинских военных в Курской области нет

Информация об окружении украинских военных в Курской области является фейком пропагандистов РФ.

Об этом идет речь в сообщении Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

видео дня

"Никакого окружения украинских военных в Курской области нет", - сказано в телеграм-канале.

Отмечается, что российские телеграм-каналы распространяют видео с якобы украинскими военными, которые утверждают, что они находятся в окружении на территории РФ.

"На самом деле такие видео созданы с помощью технологии дипфейк. Это можно легко заметить по неестественным движениям губ и мимике, искусственным чертам лица и искаженной речи, легкому мерцанию изображения и окклюзии (смыкание зубных рядов)", пояснили в ЦПД.

Целью подобной лжи является подрыв доверия к украинской армии и командованию, создание паники среди граждан и деморализация военных, добавили в ведомстве.

Операция в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.

Эксперт Михаил Шейтельман ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области. Так он прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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